В Сырском Руднике и Коровино отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 5 октября в двух районах Липецка станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ для устранения утечки в районе дома №1а по улице Детской без холодной воды останется район Сырского Рудника – дома и строения №№ 1а, 1б, 1в, 1/1, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 19, 21, 22а, 23, 23а, 25, 27, 29 по улице Ангарской, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а (детский сад №110), 11, 13, 15, 17 в Рудном переулке, №№ 1, 1а, 2а, 2б, 2в (школа №6), 4, 4а, 4б, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13а, 14, 16 по улице Детской, №№ 4, 4а, 4б, 4в, 4г по улице Металлистов, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 по улице Геологической, №№ 1, 2, 2а, 3а (больница), 3а к.1, 3а к.2, 4, 5, 6, 6а по улице Монтажников, № 13 по улице Юношеской, №№ 1б, 1в, 3/3, 3/5, 3/5 ст.1 по улице Базарной, а также частный сектор улиц Алфавитной, Автодорожной, Шахматной, Почтовой, Базарной, переулков Клеверного, Дружного, Усадебного, Чистого, Любимого, Технологического, Бытового, Ландшафтного, Малого, Сырского, МУП «Липецктеплосеть»: ЦТП «Детская». Подвоз воды будет организован по адресу: улица Геологическая, 2а.



С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в Коровино – с неудобствами столкнутся жители частного сектора улиц Смоленской, Полярной, Зоологической, Индустриальной, Буденного, Садовой, Сенной, Речной, Пролетарской, Небесной, переулка Рядового. Подачу холодной воды ограничат для замены участка трубопровода по адресу: улица Смоленская, 23. Цистерна с водой для питья подъедет по этому же адресу: улица Смоленская, 23.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.