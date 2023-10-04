Общество

сегодня, 16:16

Погибшим в зоне СВО братьям Дзюбенко открыли мемориальные доски

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#спецоперация #Украина
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32-летний Евгений Дзюбенко погиб 18 января в районе города Артемовска, а 30-летний Михаил Дзюбенко был смертельно ранен 2 июня и умер на руках у брата Дмитрия.

Сегодня в школе в селе Сторожевские Хутора Усманского района состоялось открытие мемориальных досок  погибшим в зоне СВО братьям Михаилу и Евгению Дзюбенко.

Как рассказала GOROD48 директор филиала № 16 соцзащиты по Усманскому району Ирина Гузнаева, на церемонии открытия собрались около 50 человек, в том числе мать, отец, один из оставшихся в селе в братьев Дзюбенко и даже первая учительница одного из ребят. Не обошлось без слёз. 

О погибших отзываются как об очень отзывчивых и трудолюбивых парнях. Когда в селе только строилась школа, они много помогали там по хозяйству: носить воду, летом поливать цветы, зимой чистить снег. 

Напомним, трое из пяти сыновей Ольги Дзюбенко — Евгений, Михаил и Дмитрий — участники СВО. Двое в этом году погибли: 32-летний Евгений Дзюбенко — 18 января в районе города Артемовска, неся службу в ЧВК «Вагнер», а 30-летний мобилизованный Михаил Дзюбенко был смертельно ранен 2 июня и умер на руках у брата Дмитрия, c которым они служили вместе.

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Мобилизованный Дмитрий Дзюбенко после появления открытого обращения матери двух погибших бойцов СВО продолжает  службу в Володарском районе Нижегородской области

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На церемонии открытия военный комиссар Усманского района Александр Подвигин вручил матери Ольге Дзюбенко орден Мужества, которым Михаил Дзюбенко был награжден посмертно.

Евгений Дзюбенко награждён медалью «За отвагу».

Память погибших братьев почтили минутой молчания и воинским салютом. 

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Фото - Ирина Гузнаева
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#спецоперация #Украина
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