Погибшим в зоне СВО братьям Дзюбенко открыли мемориальные доски

32-летний Евгений Дзюбенко погиб 18 января в районе города Артемовска, а 30-летний Михаил Дзюбенко был смертельно ранен 2 июня и умер на руках у брата Дмитрия.

Гузнаева, на церемонии открытия собрались около 50 человек, в том числе мать, отец, один из оставшихся в селе в братьев Дзюбенко и даже первая учительница одного из ребят. Не обошлось без слёз.

