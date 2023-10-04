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В России врачам разрешат прописывать пациентам БАДы

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#БАДы #здоровье

Российским врачам дадут право назначать биологически активные добавки, выписывая рецепты пациентам. Такой законопроект, разработанный аппаратом правительства, поддержал кабмин.

В России врачам дадут право прописывать пациентам биологически активные добавки (БАДы). Предполагается, что это поможет предотвратить бесконтрольное применение БАДов и сохранить здоровье россиян. Соответствующий законопроект, разработанный аппаратом кабмина, поддержало правительство, - пишут "Известия".

Докторам разрешат назначать БАДы в качестве лечения, определять его схему и назначать дозировку препаратов — сейчас врачи могут рекомендовать человеку принимать добавки, но не имеют права их выписывать. Изменения предлагается ввести в федеральный закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов".

Как пояснил председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев, медики смогут выписывать только те добавки, которые отвечают по качеству требованиям российского законодательства, а также зарегистрированные в соответствии с ним.

Обращение БАДов предлагают регулировать по аналогии с лекарствами — с помощью обязательной маркировки. Законопроект одобрили без согласования с Минздравом, а Роспотребнадзор принял все поправки без замечаний и предложений. О готовности согласовать документ также заявили и в Минпромторге.
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#БАДы #здоровье

Комментарии (1)

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Пронырливый Эвалар

32 минуты назад
и тут подсуетился ! )))) Из-за него айхерб теперь вне доступа, так они теперь еще и в Минздрав пролезли без мыла. Но, скорее всего. с "мылом".
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