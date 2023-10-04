сегодня, 16:20
В России врачам разрешат прописывать пациентам БАДы
Российским врачам дадут право назначать биологически активные добавки, выписывая рецепты пациентам. Такой законопроект, разработанный аппаратом правительства, поддержал кабмин.
Докторам разрешат назначать БАДы в качестве лечения, определять его схему и назначать дозировку препаратов — сейчас врачи могут рекомендовать человеку принимать добавки, но не имеют права их выписывать. Изменения предлагается ввести в федеральный закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов".
Как пояснил председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев, медики смогут выписывать только те добавки, которые отвечают по качеству требованиям российского законодательства, а также зарегистрированные в соответствии с ним.
Обращение БАДов предлагают регулировать по аналогии с лекарствами — с помощью обязательной маркировки. Законопроект одобрили без согласования с Минздравом, а Роспотребнадзор принял все поправки без замечаний и предложений. О готовности согласовать документ также заявили и в Минпромторге.
Пронырливый Эвалар