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11 минут назад

Минздрав РФ ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности

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#здоровье #препараты #прерывание беременности

Министерство здравоохранения РФ ужесточило оборот препаратов для прерывания беременности. Приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 года.

Министерство здравоохранения России ужесточило оборот препаратов для прерывания беременности, внеся их в перечень предметно-количественного учета (ПКУ), - говорится в приказе министерства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Приказываю утвердить прилагаемый перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету", - говорится в документе за подписью министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

Перечень пополнился такими лекарственными средствами, как мизопростол и мифепристон. Приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 года и действует до 1 сентября 2030 года, - передает ТАСС.

Как ранее заявила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России профессор Наталия Долгушина, расширение перечня ПКУ не снизит доступность средств экстренной контрацепции.
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#здоровье #препараты #прерывание беременности

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