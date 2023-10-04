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Минздрав РФ ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности
Министерство здравоохранения РФ ужесточило оборот препаратов для прерывания беременности. Приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 года.
"Приказываю утвердить прилагаемый перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету", - говорится в документе за подписью министра здравоохранения России Михаила Мурашко.
Перечень пополнился такими лекарственными средствами, как мизопростол и мифепристон. Приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 года и действует до 1 сентября 2030 года, - передает ТАСС.
Как ранее заявила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России профессор Наталия Долгушина, расширение перечня ПКУ не снизит доступность средств экстренной контрацепции.