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Статистика: почти 82% введенного в Липецкой области жилья – индивидуальное
57,8 миллиарда рублей составил объем строительных работ в Липецкой области в январе-августе – по сравнению с тем же периодом годом ранее он увеличился на 12,2%, сообщает Липецкстат.
Населением за счет собственных и привлеченных средств построено 389 тысяч квадратных метров общей площади жилых домов, что составляет 81,9% от общего объема жилья, введенного в январе-августе 2023 года. По сравнению с январем-августом 2022 года ввод индивидуального жилья уменьшился на 17,8 тысячи квадратных метров, или на 4,4%.
В расчете на 1000 населения в целом по области в январе-августе 2023 года построено 421,9 квадратного метра жилья.
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