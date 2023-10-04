Статистика: почти 82% введенного в Липецкой области жилья – индивидуальное

57,8 миллиарда рублей составил объем строительных работ в Липецкой области в январе-августе – по сравнению с тем же периодом годом ранее он увеличился на 12,2%, сообщает Липецкстат.

Всего за восемь месяцев организациями всех форм собственности и населением построено 3534 квартиры. Общая площадь введенных жилых зданий составила 475,1 тысячи квадратных метров, что составляет 93,6% к январю-августу 2022 года. Основная доля введенного жилья приходится на Липецк (24,5%) и Липецкий (25,2%), Грязинский (15,4%), Добровский (5,7%) районы. Из введенного жилья 39,9% составила доля в городской местности и 60,1% - в сельской.



Населением за счет собственных и привлеченных средств построено 389 тысяч квадратных метров общей площади жилых домов, что составляет 81,9% от общего объема жилья, введенного в январе-августе 2023 года. По сравнению с январем-августом 2022 года ввод индивидуального жилья уменьшился на 17,8 тысячи квадратных метров, или на 4,4%.



В расчете на 1000 населения в целом по области в январе-августе 2023 года построено 421,9 квадратного метра жилья.