сегодня, 14:34
Президент Азербайджана Алиев отказался от встречи с лидерами Армении и ЕС
Президент Азербайджана Ильхам Алиев не будет присутствовать на встрече с лидерами Армении и стран Европейского союза в испанской Гранаде.
Отмечается, что в предложенном формате сформировалась антиазербайджанская атмосфера. Баку не устраивает проармянская позиция Парижа, визит главы МИД Франции в Армению и обвинения в адрес Азербайджана, высказанные главой Евросовета Шарлем Мишелем.
Азербайджанская сторона не желает обсуждать проблемы региона с далекими от него странами, но считает допустимым проведение трехстороннего формата с Арменией и Евросоюзом (ЕС).
Уточняется, что Баку настаивал на присутствии на встрече представителей Турции.
"Однако этой возможности не было создано, и особое рвение в этом проявили Франция и Германия", — говорится в сообщении