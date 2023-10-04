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Президент Азербайджана Алиев отказался от встречи с лидерами Армении и ЕС

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#Азербайджан #Армения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не будет присутствовать на встрече с лидерами Армении и стран Европейского союза в испанской Гранаде.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от встречи с лидерами Армении, Франции, Германии и главой Евросовета. Причиной отказа стали проармянские высказывания Франции, - сообщает Lenta.ru со ссылкой на агентство APA.

Отмечается, что в предложенном формате сформировалась антиазербайджанская атмосфера. Баку не устраивает проармянская позиция Парижа, визит главы МИД Франции в Армению и обвинения в адрес Азербайджана, высказанные главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Азербайджанская сторона не желает обсуждать проблемы региона с далекими от него странами, но считает допустимым проведение трехстороннего формата с Арменией и Евросоюзом (ЕС).

Уточняется, что Баку настаивал на присутствии на встрече представителей Турции.

"Однако этой возможности не было создано, и особое рвение в этом проявили Франция и Германия", — говорится в сообщении
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#Азербайджан #Армения

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