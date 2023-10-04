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Нобелевскую премию по химии присудили за открытие и синтез квантовых точек

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#Нобелевская премия #химия #наука

Квантовые точки — крошечные наночастицы, широко применяющиеся в современных технологиях.

Королевская академия наук Швеции присудила Нобелевскую премию по химии Мунги Дж. Бавенди, Луи Брусу и уроженцу России Алексею Екимову. Все трое работают в США. Премию вручили "за открытие и синтез квантовых точек", - пишет "Ъ".

Квантовые точки широко используются в таких областях, как современные светодиодные телевизионные экраны, солнечные панели, а также в медицине — они могут помочь хирургам удалять опухоли.

Среди лауреатов Алексей Екимов — ученый, который с 1999 года работает главным научным сотрудником компании Nanocrystals Technology Inc., США. Мунги Бавенди работает в Массачусетском технологическом институте, Луи Брус — в Колумбийском университете.

В начале 1980-х годов Алексею Екимову удалось создать размерно-зависимые квантовые эффекты в цветном стекле. Его разработки продолжили Луи Брюс и Мунги Бавенди.

Нобелевскую премию по химии 2022 года получили Каролин Бертоцци (США), Мортен Мельдаль (Дания) и Барри Шарплесс (США) "за разработку клик-химии и биоортогональной химии". В 2021 году награда досталась Бенджамину Листу (Германия) и Дэвиду Макмиллану (США) за развитие асимметрического органокатализа. А в 2020 году Нобелевский комитет отметил разработчиц "генетических ножниц" CRISPR/Cas Эммануэль Шарпантье (Институт инфекционной биологии Общества Макса Планка) и Дженнифер Дудну (Калифорнийский университет в Беркли).

Накануне объявили лауреатов Нобелевской премии по физике. Победителями стали Пьер Агостини, Ференц Крауш и Анн Л'Юилье. Премия присуждена "за экспериментальные методы генерации аттосекундных импульсов света для изучения динамики электронов в веществе".

2 октября Нобелевский комитет Каролинского института Стокгольма объявил имена лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине. Обладателями награды стали Каталин Карико и Дрю Вайсман "за исследования, которые легли в основу разработки мРНК-вакцин против COVID-19".

5 октября объявят нового лауреата Нобелевской премии по литературе.

Премии будут вручаться на официальной церемонии в Стокгольме 10 декабря, - передает "Интерфакс".
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#Нобелевская премия #химия #наука

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