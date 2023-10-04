30-летний мужчина отправился в колонию на 3 года 5 месяцев за пьяные угрозы сожительнице

Причиной конфликта стали упрёки со стороны женщины за то, что мужчина выпил с утра.

В Добром вынесли приговор 30-летнему мужчине за угрозу убийством сожительнице. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, днём 13 апреля этого года пьяный мужчина на кухне поссорился с сожительницей, взял со стола кухонный нож и кинул его в сторону женщины, при этом высказав в её адрес угрозу убийством: «Я тебя сейчас прикончу!».



Причиной конфликта стали упрёки со стороны женщины. Вернувшись с утра в Доброе из Липецка, мужчина сел поесть, на столе стояла тарелка, лежали ложка и небольшой нож, которым он резал хлеб. Стоявшая около выхода из кухни рядом с холодильником женщина в этот момент стала на него ругаться из-за того, что он был пьян. Начался словесный конфликт, в ходе которого мужчина в первый раз кинул нож в сторону женщины.



Сам подсудимый уверял: вгорячах он наговорил сожительнице угрозы убийством, выражался нецензурной бранью, но что именно он говорил, даже не помнит. Причинять женщине какие-либо телесные повреждения или убивать ее, он не желал, а хотел её лишь «припугнуть», чтобы та перестала на него ругаться, ушла и дала ему спокойно поесть.



Женщина испугалась и побежала из кухни к выходу из дома. Спустя несколько минут разборки продолжились в коридоре: мужчина взял еще один нож и кинул его в сторону сожительницы, ещё раз высказав в её адрес угрозу убийством: «Я тебя убью!».



Женщина испугалась за за свою жизнь и здоровье, поскольку мужчина был пьян и агрессивен и кидал в ее сторону ножи, сопровождая эти действия опасными высказываниями и матом, и позвонила в полицию. Мужчина же ушел в соседний дом, где живет его дед, и лег спать. Через некоторое время его разбудили полицейские и доставили в отдел.



Разборки происходили на глазах матери подсудимого, но и она не могла прийти женщине на помощь, поскольку тоже была напугана.

Через два месяца после случившегося мужчина и женщина разошлись, у них остался общий сын.



В суде мужчина свою вину признал, после конфликта он попросил прощение у сожительницы, они примирились.



Тем не менее, 30-летнего мужчину признали виновным в угрозе убийством и приговорили за это к 8 месяцам лишения свободы, но при этом мужчине было отменено условное осуждение по приговору Правобережного районного суда города Липецка от 30 мая 2022 года за грабёж.

В результате путём частичного сложения наказаний добровец получил 3 года 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.