Происшествия

41 минуту назад

В Липецке 47-летний мужчина сломал сожительнице нос и исполосовал её двумя ножами

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#поножовщина #конфликт #ревность
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В Липецке 47-летний мужчина сломал сожительнице нос и исполосовал её двумя ножами

Всему виной ревность.

В Липецке направлено в суд уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины из Ставропольского края, обвиняемого в умышленном причинении легкого вреда здоровью своей сожительнице с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, днём 28 января этого года в комнате общежития на площади Мира мужчина из Ставропольского края поссорился с сожительницей. При этом мужчина состоит в официальном браке, но, по его словам, c женой они живут порознь на протяжении уже 4 лет.

Причиной конфликта стала ревность. 28 января пьяный мужчина приехал из очередной командировки, а его сожительницы не было. Оказалось, дома она не ночевала.

Тогда мужчина направился к её знакомым на Осенний проезд и там обнаружил свою нетрезвую пассию в компании своих приятелей, что сильно его разозлило. Он увёл женщину домой, подталкивая по пути, чтобы та быстрее шла — в результате женщина по дороге упала. А по приходу домой возникший конфликт еще больше усугубился.

По версии следствия, в ходе ссоры с сожительницей мужчина сначала ударил её кулаком в нос, после чего он достал из выдвижного ящика два кухонных ножа и нанес женщине ими ещё не менее 10 ударов в висок, в теменную область слева, в лоб, в ухо, в плечо, в правое бедро, в левую ногу и руку.

Женщина кричала, просила его прекратить. Из ран шла кровь. В какой-то момент пришел брат потерпевшей, который попытался успокоить тирана и оттащить его женщины. Но у него это не получилось.

В конце концов разгневанный мужчина сам прекратил наносить удары и отошел в сторону. Один из ножей он бросил в комнате, а второй нож из его рук забрал брат потерпевшей. Женщину он вывел из комнаты к соседям.

Вскоре приехала полиция и нападавший был доставлен в дежурную часть УМВД России по Липецку, где написал явку с повинной.

Женщину госпитализировали в травматологическое отделение больницы на Тракторном, где она находилась три дня. Потерпевшей диагностировали закрытой перелом костей носа. А на месте ударов ножами остались раны, после заживления которых после сформировались рубцы. Судмедэкспертами эти увечья были расценены как легкий вред здоровью.

В дальнейшем мужчина извинился перед сожительницей за свой поступок и загладил вину. В настоящее время они продолжают жить вместе.

Действиями обвиняемого квалифицированы следствием по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ, ему может грозить до двух лет лишения свободы. В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину.
4 808
#поножовщина #конфликт #ревность
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Комментарии (4)

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Ветеран

8 минут назад
Двумя ножами, прямо как самурай. А если без шуток, то люди совсем озверели.
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Гость

11 минут назад
+-,дурак,дурака,видит из далека
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+-

21 минуту назад
Сожительница звучит стремно. Задумайтесь женщины почему к вам так относятся мужчины. Вы сожительствуете с каким то левым мужиком. Обслуживаете его. Поэтому к вам так и относятся. Ааа только женщина думает, что в со-житель- стве она построила семью, а мужик в том же со-житель-стве свободен !
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Коммунист

34 минуты назад
Он тоже оттуда приехал?
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