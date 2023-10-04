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34 минуты назад

В результате аварии китайской подлодки в Желтом море погибли 55 моряков

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#моряки #подлодка

В результате катастрофы китайской субмарины погибли 55 подводников.

В результате аварии китайской подводной лодки в Желтом море на ее борту погибли 55 военных моряков, - сообщила британская разведка.

По данным разведки, катастрофа произошла 21 августа. Китайская подводная лодка попала в ловушку из цепей и якорей, предназначенную для американских субмарин. В результате этого 55 китайских подводников погибли. Среди погибших 22 офицера, 7 курсантов, 9 старшин и 17 матросов. Также погиб и капитан субмарины, - пишет Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

Издание подчеркивает, что независимого подтверждения гибели подводной лодки в настоящее время нет. В свою очередь, в КНР назвали полностью ложными предположения о катастрофе субмарины. На Тайване также не поддержали версию об аварии подводной лодки.

Согласно данным секретного отчета британской разведки, моряки погибли в результате отказа кислородных систем субмарины.

Насколько мы понимаем, смерть вызвана гипоксией из-за неисправности системы на подводной лодке. Подводная лодка столкнулась с цепным и якорным препятствием, используемым ВМС Китая для ловли подводных лодок США и их союзников, - сообщает британская разведка.

После столкновения произошли сбои в системах, на ремонт и всплытие судна ушло шесть часов, в результате чего экипажу не хватило кислорода.

Доклад Великобритании, основанный на данных военной разведки, имеет высокую степень секретности.
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#моряки #подлодка

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