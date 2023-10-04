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сегодня, 11:23
ЦБ РФ сообщил о сокращении объема наличности у россиян впервые за 1,5 года
Объем наличных денег у россиян без учета сезонных факторов в сентябре сократился впервые за полтора года.
Объем наличных денег в обращении у населения в сентябре 2023 года сократился на 21,6 млрд рублей, - следует из статистики ЦБ РФ. Возврат денег в банковскую систему, не обусловленный сезонными факторами, наблюдается впервые с весны 2022 года — тогда в марте, апреле и мае россияне активно пополняли счета и депозиты на фоне резкого роста ключевой ставки. После этого сокращение наличности на руках у населения и бизнеса произошло в январе этого года (74,5 млрд рублей), но такая динамика типична для начала года, - передает РБК.
Отток сбережений в наличную форму активизировался весной. По данным регулятора о денежной массе, всего за январь—август объем наличных денег в обращении (денежный агрегат М0) в России вырос на 1,94 трлн рублей. С учетом сентября показатель несколько сократился. Тем не менее за весь прошлый год объем наличных в обращении вырос на 2,24 трлн рублей. Рекордный для страны прирост составлял 2,87 трлн рублей в 2020 году.
В общей сложности в период с января по август объем наличности увеличился на 1,94 триллиона рублей.
Управляющий директор "Газпромбанк Private Banking" Егор Сусин считает, что изменение тенденции связано с резким повышением ключевой ставки (с 7,5 процента в июле до 13 процентов в сентябре), что повышает доходность вкладов. Остальные факторы, такие как окончание сезона отпусков, тоже оказали влияние, но, по мнению эксперта, не ключевое.
Вместе с тем управляющий директор по валидации "Эксперт РА" Юрий Беликов заметил, что говорить о развороте тенденции рано, хотя сокращение наличности может распространиться и на октябрь-ноябрь, если повышение ставки продолжится.
Отток сбережений в наличную форму активизировался весной. По данным регулятора о денежной массе, всего за январь—август объем наличных денег в обращении (денежный агрегат М0) в России вырос на 1,94 трлн рублей. С учетом сентября показатель несколько сократился. Тем не менее за весь прошлый год объем наличных в обращении вырос на 2,24 трлн рублей. Рекордный для страны прирост составлял 2,87 трлн рублей в 2020 году.
В общей сложности в период с января по август объем наличности увеличился на 1,94 триллиона рублей.
Управляющий директор "Газпромбанк Private Banking" Егор Сусин считает, что изменение тенденции связано с резким повышением ключевой ставки (с 7,5 процента в июле до 13 процентов в сентябре), что повышает доходность вкладов. Остальные факторы, такие как окончание сезона отпусков, тоже оказали влияние, но, по мнению эксперта, не ключевое.
Вместе с тем управляющий директор по валидации "Эксперт РА" Юрий Беликов заметил, что говорить о развороте тенденции рано, хотя сокращение наличности может распространиться и на октябрь-ноябрь, если повышение ставки продолжится.