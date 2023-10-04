Пять лет назад, 4 октября 2018 года, врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов процитировал Льюиса Кэрролла. И все побежали вдвое быстрее.

4 октября всем ветвям региональной власти полномочный представитель президента РФ по ЦФО Игорь Щёголев представил врио губернатора Игоря Артамонова. Новый глава региона в своем первом выступлении воздал должное команде прежнего главы областной администрации, но тут же дал понять, что расслабляться не стоит. «Мой подход — это результат!». Зал, конечно, вздрогнул . Второй раз все напряглись от цитаты врио из Льюиса Кэрролла: «Чтобы оставаться на месте, нужно бежать, а чтобы попасть в другое место, нужно бежать вдвое быстрее». И все побежали вдвое быстрее.Из публикаций того осени-зимы 2018 года видно, как быстро новенький глава региона, до этого имевший лишь опыт работы в банковской системе, вникал общественные запросы. Тогда же все впервые услышали непривычное в системе госуправления слово «клиентоцентричность». Первыми клиентами, которых услышала власть, стали обманутые дольщики. Это сейчас их днем с огнем не найти, а в 2018 году в Липецке на разной стадии строительства было 20 с лишком брошенных многоэтажек, а реестре обманутых дольщиков числилось без малого 3 500 семей, не получивших квартир от СК «Велес», ЛИСКа, ЛИКа, «Строй-Града», СУ-10 треста «Липецкстрой», «Эксстроймаша» и других компаний. Одна группа униженных годами ожидания квартир даже прорвалась на прямую линию к президенту и рассказала Путину о своих мытарствах.Проблему обманутых дольщиков благодаря разработанному командой Артамонова механизму получения застройщиками компенсационных земельных участков для жилищного строительства удалось полностью решить уже в 2021 году. А в этом году правительство области и муниципалитеты, в первую очередь Липецк, на два года досрочно выполнят программу расселения жителей бараков и аварийных домов, признанных такими по состоянию на начало 2017 года. Новые квартиры получили 4 574 человек, а к концу этого года новоселье отпразднуют еще 2 729 липчан.Тогда, пять лет назад, в ТОП-3 обращений липчан в органы власти помимо брошенного, не сданного вовремя жилья, вошли жалобы на медицину и ЖКХ. Новый губернатор взял их на карандаш и стал решать.Возьмем медицину. На эту сферу были потрачены миллиарды. Капремонты прошли во всех больницах и большинстве поликлиник. У нас нет страшных палат с текущими потолками, ободранными полами и стенами, фотографий которых полно в соцсетях других регионов. За пять лет в сельской местности построены 25 модульных ФАПов, детские поликлиники в Усмани, Чаплыгине и Липецке, оперблок с отделением анестезиологии и реанимации в областном онкодиспансере. Этим летом началось строительство крайне востребованной поликлиники в микрорайоне «Елецкий» и нового хирургического корпуса областной детской больницы. У нас нет разваленных медицинских «буханок» — в гаражах областных и районных медорганизаций появилось 170 новых машин с красными крестами. Медикам куплены более 3,3 тысячи новых компьютерных томографов, рентгенодиагностическое, эндоскопическое и лабораторное оборудование, аппараты УЗИ. Липецкие врачи научились проводить высокотехнологичные операции, которые раньше могли делать только в Москве и еще в нескольких городах-миллионниках. В конце концов, в поликлиниках можно ждать врача не прислонясь спиной к стене, а сидя на удобных креслах!Да, в моменте, как говорится, жалобы на медицину есть. Никому не нравится стоять в очереди, пусть даже электронной, к узкому специалисту несколько недель, а то и месяцев! Но это проблема всех регионов, в которых нет своего медицинского вуза. Соседство с Москвой также неприятный в этом отношении момент: заработок любого врача в столице — вдвое-втрое больше, чем в Липецке. Губернатор делает, что может. Вот уже третий год подряд при Елецком госуниверситете набирают группу для обучения на врача-терапевта. На 210 бюджетных мест увеличен прием в липецкий и елецкий медколледжи. В 30 средних школах появились 48 медицинских классов. За «губернаторским миллионом», а потом и полутора миллионами наш регион на жительство выбрали 150 врачей, по программе «Земский фельдшер» в области трудоустроились 124 врача, 74 фельдшера и медсестры. С 2023 года по проекту «Губернаторский набор» стипендии за счет областного бюджета получают десятки студентов медвузов. Это хорошая заявка на увеличение в два-три ближайших года числа врачей, фельдшеров и медсестер в областной системе здравоохранения.Сферу ЖКХ давно разделил крупный и малый бизнес. Губернатор не имеет права вмешиваться в работу не то что госмонополий типа «Квадры», но даже и в деятельность управляющих компаний. Но власть делает то, что в ее полномочиях. Например, правительство области стало концедентом масштабного проекта модернизации сетей водоснабжения и водоотведения Липецка — ГК «Росводоканал» по концессии за 5 лет вложит в перекладку сетей и реконструкцию станции аэрации 20,5 млрд рублей (в ценах 2022 года). Опережающими темпами по федеральной программе «Стимулирование развития жилищного строительства» построены 13 км сетей в селах Елецкого района. В этом году благодаря выбитому в Кабмине льготному финансированию 19,5 км сетей водоснабжения и водоотведения получат жители елецкого микрорайона «Черная слобода» и липецкого «Взлетного» в районе Опытной станции. Всего же за пять лет в регионе построено 267 км новых коммунальных сетей.А помните «Здравствуй, Витебск!» и «Привет, Луганск!»? Так с липецких сцен приветствовали зрителей гастролирующие поп-звезды. Почему? Потому, что о нашем городе в России раньше мало кто знал. Еще недавно мы чесали затылок, думая, куда повести иногородних гостей? Идей было две — Нижний парк и зоопарк при нем. Смотреть было не на что. За пять последних лет визитками города стали Быханов сад, парк Металлургов и парк Победы. Не стыдно показать гостям площадь у Дворца спорта «Звездный» и Городище. Похорошел центральный пляж. Десятки тысяч зрителей собирают зрелищные мероприятия на Зеленом острове. Новый облик благодаря нацпроекту «БКД» приобрели улицы Зегеля и Плеханова, проспекты Победы и Мира. Этой осенью заиграла новыми красками площадь Петра Великого.Если говорить о самом важном — о детях и об экономике — то и в этом отношении сделано немало. Например, уже в 2021 году в регионе исчезло такое понятие как очередь в дошкольные образовательный учреждения за счет построенных девяти ясельных корпусов и восьми ультрасовременных детских садов. До конца года будут возведены два детсада в микрорайонах «Университетский» и «Звездный». На очереди — решение задачи перевода большинства учащихся на обучение в одну смену за счет строительства новых школ. В регионе уже возведены 7 школ на 4 364 места в Грязях, Задонске и Липецке. Сейчас в заделе — сооружение сразу трех школ: двух в Липецке и одной — в Лебедяни.«Хочу здесь жить!» Эти слова стали с этого года девизом правительства области. Чтобы молодежь не разъезжалась из региона после окончания школ, команда губернатора сделала своей целевой аудиторией подрастающее поколение. Для творческой молодежи в Липецке открылась Школа креативных индустрий. Для развития навыков в IT-сфере во всех муниципалитетах появилась сеть цифровых площадок с обучением компьютерной грамотности «IT-bit», открыты шесть детских техпарков «Кванториум», создано два центра цифрового образования детей «IT-куб». Некогда третьему по значимости в СССР детскому лагерю «Прометей» постепенно возвращают былую славу: после масштабной реновации он станет самым крупным местом отдыха и развития творческих способностей молодежным центром в ЦФО — с тысячью детей в смену.У региона все достаточно хорошо с ее базисом, экономикой. При Артамонове началось развитие второй площадки ОЭЗ «Липецк», Елецкой. В особой экономзоне за пять лет появилось десять новых резидентов, шесть промпредприятий в ней находятся на стадии строительства. Инвесторы создали почти 5,4 тысячи рабочих мест. Общий объем заявленных ими вложений в экономику региона – 215,8 млрд рублей. ОЭЗ «Липецк» занимает первое место в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности Минэкономразвития. Успешно работает в Красном завод по производству электромобилей «Моторинвест», уже продавший около трех тысяч электромобилей. Да, это пока что чуть больше, чем отверточная сборка, но в планах — локализация в регионе деталей и комплектующих. В октябре-ноябре на заводе начнут выпускать три новых модели электромобилей. За последние годы локомотивами экономики наряду с черной металлургией стали АПК, малый и средний бизнес.Сам губернатор считает, что выполнил три четверти своих предвыборных обещаний, данных липчанам осенью 2019 года. До новых выборов главы региона остается чуть меньше года. Значит, что Артамонову нужно поднажать, чтобы выполнить оставшиеся обязательства. Значит, правительству области нужно бежать вдвое быстрее.