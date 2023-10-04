35 минут назад
Российские военные пресекли высадку диверсантов ВСУ в Крыму
В акватории Черного моря действиями самолетов ВКС России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ.
Ночью 4 октября пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей был перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
Также в северо-западной части акватории Черного моря действиями самолетов ВКС России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, следовавшей в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах, - уточняет министерство обороны.
Этой ночью о сбитом беспилотнике сообщал губернатор брянской области Александр Богомаз. По его словам, беспилотный летательный аппарат самолетного типа был уничтожен над Брянским районом, пострадавших и разрушений нет. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщал о работе ПВО в регионе.