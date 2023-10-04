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35 минут назад

Российские военные пресекли высадку диверсантов ВСУ в Крыму

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#Крым #атака #диверсанты
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В акватории Черного моря действиями самолетов ВКС России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ.

Российские ПВО за ночь сбили 31 беспилотник над тремя областями — это одна из самых массовых атак дронов. Также ВКС России пресекли попытку проникновения десанта ВСУ в Крым, - сообщает Минобороны.

Ночью 4 октября пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей был перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Также в северо-западной части акватории Черного моря действиями самолетов ВКС России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, следовавшей в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах, - уточняет министерство обороны.

Этой ночью о сбитом беспилотнике сообщал губернатор брянской области Александр Богомаз. По его словам, беспилотный летательный аппарат самолетного типа был уничтожен над Брянским районом, пострадавших и разрушений нет. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщал о работе ПВО в регионе.

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#Крым #атака #диверсанты
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