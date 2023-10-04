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В Белгороде обломками БПЛА повреждено административное здание

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#беспилотники #атака #Белгород

Ночью система ПВО сработала над Белгородом, Белгородским районом и Корочанским районом.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде обломками БПЛА после работы систем ПВО повреждено административное здание.

Над Белгородом и Белгородским районом работает наша система ПВО — сбиты воздушные цели, - написал Гладков в своем официальном Телеграм-канале.

Он рассказал в соцсети "ВКонтакте", что в Белгороде обломками БПЛА после работы систем ПВО повреждено административное здание.

Также отмечается, что в селе Шишино в одном из домовладений были выбиты окна и повреждено три автомобиля.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 4 октября над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей был перехвачен и уничтожен 31 украинский БПЛА.
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#беспилотники #атака #Белгород

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