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сегодня, 09:55
В Белгороде обломками БПЛА повреждено административное здание
Ночью система ПВО сработала над Белгородом, Белгородским районом и Корочанским районом.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде обломками БПЛА после работы систем ПВО повреждено административное здание.
Над Белгородом и Белгородским районом работает наша система ПВО — сбиты воздушные цели, - написал Гладков в своем официальном Телеграм-канале.
Он рассказал в соцсети "ВКонтакте", что в Белгороде обломками БПЛА после работы систем ПВО повреждено административное здание.
Также отмечается, что в селе Шишино в одном из домовладений были выбиты окна и повреждено три автомобиля.
Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 4 октября над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей был перехвачен и уничтожен 31 украинский БПЛА.
Над Белгородом и Белгородским районом работает наша система ПВО — сбиты воздушные цели, - написал Гладков в своем официальном Телеграм-канале.
Он рассказал в соцсети "ВКонтакте", что в Белгороде обломками БПЛА после работы систем ПВО повреждено административное здание.
Также отмечается, что в селе Шишино в одном из домовладений были выбиты окна и повреждено три автомобиля.
Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 4 октября над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей был перехвачен и уничтожен 31 украинский БПЛА.