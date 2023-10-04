Липчанка предстанет перед судом за присвоенный телефон

Женщина нашла забытый пассажиркой телефон на заднем сидении такси и забрала его себе

Следователями отдела полиции № 7 УМВД России по Липецку завершено расследование уголовного дела по обвинению 53-летней липчанки в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража».



- В ходе расследования уголовного дела установлено, что обвиняемая 10 июля, находясь в салоне такси, на заднем пассажирском сидении обнаружила сотовый телефон. Мобильный принадлежал предыдущей пассажирке такси, которая по неосторожности забыла его в салоне. Не предупредив водителя о находке, липчанка вышла из такси с похищенным имуществом и распорядилась им по собственному усмотрению, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.



Стоимость похищенного телефона составила 8 200 рублей.



Женщине грозит до 5 лет лишения свободы.



