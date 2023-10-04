Происшествия

сегодня, 08:45

Липчанка предстанет перед судом за присвоенный телефон

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Липчанка предстанет перед судом за присвоенный телефон

Женщина нашла забытый пассажиркой телефон на заднем сидении такси и забрала его себе

Следователями отдела полиции № 7 УМВД России по Липецку завершено расследование уголовного дела по обвинению 53-летней липчанки в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

- В ходе расследования уголовного дела установлено, что обвиняемая 10 июля, находясь в салоне такси, на заднем пассажирском сидении обнаружила сотовый телефон. Мобильный принадлежал предыдущей пассажирке такси, которая по неосторожности забыла его в салоне. Не предупредив водителя о находке, липчанка вышла из такси с похищенным имуществом и распорядилась им по собственному усмотрению, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Стоимость похищенного телефона составила 8 200 рублей.

Женщине грозит до 5 лет лишения свободы.

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Комментарии (3)

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Липа

25 минут назад
А у меня была подобная ситуация, по неосторожности забыла телефон на пляже и его тут же забрали. Удалось отследить по Гуглу аккаунту в каком доме он был, но мне полиция отказала в рассмотрении дела...Так вор присвоил мой телефон
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Ромео78

31 минуту назад
Таким образом может русский люд научится чужие вещи не брать, а возвращать, ещё было не плохо за клевету срок лишения свободы поднять, чтобы ещё языком меньше чесали на других!!!
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Минусатор кармы

48 минут назад
Чужое нельзя брать.
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