В районе Дикого и Косыревки отключат холодную воду

А больше двух десятков улиц и садоводчество останутся без электричества

4 октября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в пяти районах, предупредили в компании. Отключения ожидаются как кратковременные, так и длительные, на весь день.



С 10:00 до 11:30 без холодной воды останутся дома №№ 1, 6, 8, 10, 10а. 12 по улице Кузнечной, № 3 на площади Театральной – подачу воды ограничат для определения характера повреждения на водопроводе диаметром 200 мм по улице Кузнечной. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Кузнечная, 10а.



С 09:00 и до окончания работ холодной воды не будет в домах № 50 по улице Балмочных, № 90 по улице Тельмана. Машина с водой подъедет к дому № 50 по улице Балмочных.



С 10:00 и до окончания работ для устранения утечки на водопроводе диаметром 200 мм по адресу: улица Депутатская, 85, отключат холодную воду в районе Дикого и прилегающей к нему части проспекта Победы – в домах №№ 55, 57, 61 по проспекту Победы, №№ 83, 85, 90, 92 по улице Депутатской, № 1а в Вишневом переулке, в частном секторе улиц Депутатской, Чкалова, Володарского, Даргомыжского, Верещагина, Киевской, Воровского, переулка Фруктового. Цистерна с водой подъедет к дому № 85 по улице Депутатской.



С 10:00 и до окончания работ не будет холодной воды в доме № 8 по улице Шерстобитова – воду отключат для производства работ по заявке потребителя. Машина с водой для питья будет находиться возле вышеуказанного дома.



С 10:00 и до окончания работ без холодной воды из-за устранения утечки на водопроводе на участке по улице Юношеской, 50а останутся дома и помещения №№ 50а, 50 ст.7, 50 ст.9, 50 ст.10 по улице Юношеской, частный сектор улиц Ленина и Советской в селе Косыревка. Воду привезут в село Косыревка.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



4 октября плановые ремонтные работы на электрических сетях будут проводить энергетики.



С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 5 по улице Ангарской, № 23а по проспекту 60 лет СССР, № 40а по улице Московской, №№ 2, 4а по улице Кочеткова, №№ 44, 45, 46, 47, 48, 50, 63 по улице Арсеньева, № 36 в Космическом переулке, № 5 в 1-м Театральном переулке, № 1 в Стандартном переулке, также обесточат улицы Пожарского, Ангарскую, Индустриальную, Сырскую, Баумана, Белорусскую, Брюллова, Стасова, Зеленую, Ильича, проезд Ильича, переулки Моторный, Парковый, 7-й жилой район, садоводчество «Сокол-2».