Происшествия

47 минут назад

За пьяный дебош в поезде — два года условно

367
#оскорбление #насилие #полиция
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За пьяный дебош в поезде — два года условно

Житель Задонского района сильно сопротивлялся административному наказанию за мелкое хулиганство и появление пьяным в общественном месте, и в результате его осудили сразу по двум уголовным статьям.

Елецкий городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого уроженца Задонского района, устроившего пьяный дебош в пассажирском поезде «Воронеж-Москва».

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, на перегоне «Липецк – Елец» во втором вагоне поезда «Воронеж-Москва» мужчина ругался матом. Полицейский отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции на транспорте хотел утихомирить дебошира и доставить его в дежурную часть для составления административных протоколов за мелкое хулиганство и появление в общественном месте в состоянии опьянения, но досталось и ему.

Мужчина оскорбил полицейского, высказавшись в его адрес выражениями, унижающими честь и достоинство, а также с силой толкнул его руками.

В суде дебошир признал вину и раскаялся. В результате за оскорбление и применение насилия в отношении полицейского его приговорили к двум годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

Теперь мужчина должен дважды в месяц проходить регистрацию в специализированном государственном органе, осуществляющем контроль за поведением условно осужденного, не менять места жительства без уведомления этого же органа.
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#оскорбление #насилие #полиция
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