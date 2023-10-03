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Матвиенко возмутилась действиями надзорных органов на местах
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко прокомментировала жалобу ставропольского губернатора Владимира Владимирова на "никому не нужные" предписания надзорных органов. По его словам, местные власти и так стараются тратить свои ресурсы максимально экономно. Матвиенко поддержала чиновника.
Эту проблему в ходе слушаний по проекту бюджета поднял в Совфеде губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. По его словам, в ряде муниципалитетов региона расходы на исполнение требований надзорных органов в пять раз превышает возможности местных бюджетов.
"Что касается контрольно-надзорных органов, то наложен мораторий на их проверки, так они теперь с двойным упорством занялись проверкой муниципальных органов власти, начали их душить и накладывать финансовые обязательства, понимая, что и время не то, и денег нет", - сказала Матвиенко, добавив, что эта проблема актуальна не только для Ставрополья.
Росприроднадзор в Тыве на одно из предприятий наложил штраф в размере 18 млрд рублей. "Ну у кого-нибудь в голове есть что-нибудь, кроме трухи? Ну как это может быть? Предприятие столько само не стоит!" - возмутилась глава Совфеда. "А дальше суды и паралич (работы предприятия). А это же экономика республики", - возмутилась она.
По ее словам, в случае выявления нарушений надо составлять "дорожную карту", разносить выплаты во времени, исходя из возможностей предприятия, причем делать это в диалоге с его руководством. В том же Ставропольском крае сенаторы помогали выйти из сложной ситуации сельхозпредприятию, получившему штраф в 12 млрд рублей.
"Что это такое?! Мы же не в цирке работаем, в стране живем!", - заявила Матвиенко.
Она поручила сенаторам включить этот вопрос в итоговый документ слушаний по бюджету и проработать его вместе с правительством.