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сегодня, 16:51
Силуанов заявил, что средняя пенсия в РФ вырастет до 23,2 тысячи рублей
Размер средней пенсии в России в 2024 году составит 23,2 тысячи рублей в месяц.
Министр финансов Антон Силуанов заявил, что средний размер пенсии в России в следующем году составит чуть больше 23,2 тысячи рублей в месяц, - передает РИА Новости.
"Средний размер такой пенсии (после индексации в 2024 году) составит 23 тысячи 244 рубля", — сказал он во время выступления в Совете Федерации.
По его словам, пенсии проиндексируют на прогнозируемый в этом году уровень инфляции — 7,5%.
Он отметил, что общий объем расходов на индексацию выплат составит в 2024-м около 600 миллиардов рублей.
Согласно внесенному в Госдуму проекту бюджета на следующую трехлетку, планируется и индексация прожиточного минимума пенсионера: в 2024 году — на 7,5%, в 2025 году — на 9,5% и в 2026 году на 10,3%. На 2023 год федеральный размер прожиточного минимума пенсионера составляет 12 тысяч 363 рубля.
"Средний размер такой пенсии (после индексации в 2024 году) составит 23 тысячи 244 рубля", — сказал он во время выступления в Совете Федерации.
По его словам, пенсии проиндексируют на прогнозируемый в этом году уровень инфляции — 7,5%.
Он отметил, что общий объем расходов на индексацию выплат составит в 2024-м около 600 миллиардов рублей.
Согласно внесенному в Госдуму проекту бюджета на следующую трехлетку, планируется и индексация прожиточного минимума пенсионера: в 2024 году — на 7,5%, в 2025 году — на 9,5% и в 2026 году на 10,3%. На 2023 год федеральный размер прожиточного минимума пенсионера составляет 12 тысяч 363 рубля.