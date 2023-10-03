Общество
34 минуты назад
Левобережный суд переехал в новое здание
Здание на улице Механизаторов, в котором теперь располагается суд, имеет общую площадь свыше 1900 квадратных метров.
Левобережный районный суд Липецка переехал в новое здание по улице Механизаторов, 15. Напомним, у этого здания непростая история. В декабре 2017 года GOROD48 рассказал о страдавшем канцерофобией коллективе Октябрьского районного суда, который отказывался работать в здании на улице Механизаторов, 15. В то время председатель этого суда Марина Луганцева рассказала нам, что с 2008 года несколько человек из коллектива суда заболели раком, а четверо из них от этой болезни скончались.
Сотрудники ведомства сочли виновником всего этого высокий уровень радиации в помещении и попросили подыскать для них иное здание. Им пошли навстречу тогдашний председатель областного суда Иван Марков и начальник управления Судебного департамента в Липецкой области Анатолий Пахомов. Так Октябрьский районный суд переехал в здание на улице Космонавтов, 54, который ранее занимал Советский районный суд (а коллектив этого суда перебрался в здание на улицу Крайнюю, 6).
Но потом в здании на Механизаторов были проведены исследования, по результатам которых оно признано безопасным. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, перед переездом Левобережного суда в здании на Механизаторов был сделан ремонт.
– Необходимость переезда Левобережного районного суда из здания на улице Бестужева, где он располагался ранее, обусловлена крайне стесненными условиями, в которых ему приходилось работать, – сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Площадь старого здания не соответствовала нормативам. Это доставляло неудобства и гражданам, которые обращались в суд, и сотрудникам суда. Здание, в котором теперь располагается суд, имеет общую площадь свыше 1900 квадратных метров. Это позволяет привести к нормативам размещение 10-составного суда.
Как подчеркнул председатель Липецкого областного суда Александр Карташов, решение о размещении Левобережного районного суда Липецка в здании на Механизаторов принималось взвешенно: стояла задача улучшить условия за счет доступных на текущий момент ресурсов. Предложение перевести коллектив суда в здание, несколько лет никак не использовавшееся, было обсуждено на заседании Совета судей Липецкой области и поддержано единогласно.
Перед переездом была проведена большая подготовительная работа, сделали ремонт. Здание было проверено «Центром гигиены и эпидемиологии в Липецкой области». По его заключению, оно полностью соответствует требованиям безопасности.
Фото, видео – vk.com/sud48
Сотрудники ведомства сочли виновником всего этого высокий уровень радиации в помещении и попросили подыскать для них иное здание. Им пошли навстречу тогдашний председатель областного суда Иван Марков и начальник управления Судебного департамента в Липецкой области Анатолий Пахомов. Так Октябрьский районный суд переехал в здание на улице Космонавтов, 54, который ранее занимал Советский районный суд (а коллектив этого суда перебрался в здание на улицу Крайнюю, 6).
Но потом в здании на Механизаторов были проведены исследования, по результатам которых оно признано безопасным. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, перед переездом Левобережного суда в здании на Механизаторов был сделан ремонт.
– Необходимость переезда Левобережного районного суда из здания на улице Бестужева, где он располагался ранее, обусловлена крайне стесненными условиями, в которых ему приходилось работать, – сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Площадь старого здания не соответствовала нормативам. Это доставляло неудобства и гражданам, которые обращались в суд, и сотрудникам суда. Здание, в котором теперь располагается суд, имеет общую площадь свыше 1900 квадратных метров. Это позволяет привести к нормативам размещение 10-составного суда.
Как подчеркнул председатель Липецкого областного суда Александр Карташов, решение о размещении Левобережного районного суда Липецка в здании на Механизаторов принималось взвешенно: стояла задача улучшить условия за счет доступных на текущий момент ресурсов. Предложение перевести коллектив суда в здание, несколько лет никак не использовавшееся, было обсуждено на заседании Совета судей Липецкой области и поддержано единогласно.
Перед переездом была проведена большая подготовительная работа, сделали ремонт. Здание было проверено «Центром гигиены и эпидемиологии в Липецкой области». По его заключению, оно полностью соответствует требованиям безопасности.
Фото, видео – vk.com/sud48
Депутат