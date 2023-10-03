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МЧС сообщает о проверке систем оповещения в России 4 октября

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#проверка #система оповещения #гражданская оборона

Во всех субъектах России 4 октября проверят систему оповещения населения.

Крупномасштабная проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровней пройдет 4 октября во всех регионах России, - сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Четвертого октября будет проведена проверка с запуском сирен и громкоговорителей, а также с замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что информация также будет доступна в мобильном приложении "МЧС России".

"Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор — любой общедоступный канал — или радио и прослушать информационное сообщение", — рекомендует ведомство.

Как отмечает МЧС, планируемые мероприятия позволят объективно проверить работоспособность оконечных средств оповещения, а также оценить готовность дежурного персонала, уполномоченного на запуск систем оповещения населения.

"Это необходимо делать, чтобы быть уверенными в работоспособности всех имеющихся систем для своевременного доведения сигналов и информации до населения при возникновении чрезвычайных ситуаций", — заключают в МЧС России.
25
#проверка #система оповещения #гражданская оборона

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