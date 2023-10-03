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сегодня, 14:56

Армения утвердила римский статут Международного уголовного суда

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#Армения #политика #МУС

Было принято решение о ратификации.

Парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда (МУС). В голосовании участвовала только фракция действующего премьера Никола Пашиняна "Гражданский договор", оппозиция же в знак протеста покинула зал заседаний, хотя и указала, что принятие документа значительно ухудшит отношения с Россией.

Уточняется, что за ратификацию проголосовали 60 депутатов от правящей фракции "Гражданский договор". 22 депутата от оппозиционных фракций "Армения" и "Честь имею" проголосовали против, - передает "Интерфакс".

Оппозиционный депутат от фракции "Честь имею" Айк Мамиджанян до голосования заявил, что ратификация Римского статута не может дать Армении какой-либо пользы, "поскольку ни Азербайджан, ни Турция не ратифицировали Римский статут, и даже не подписали его".

"Из постоянных членов Совбеза ООН ни США, ни Россия, ни Китай также не ратифицировали и не подписали статут. Это не может принести Армении какой-либо пользы, кроме угроз", - сказал Мамиджанян.

Со своей стороны глава парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам, член правящей фракции Владимир Варданян заявил, что "произошедшее в Арцахе (армянское название Нагорного Карабаха), то, что мы называем этнической чисткой, на языке международного права называется преступлением против человечности".

"В результате этого преступления многочисленные наши соотечественники, лишившись всего, оказались на территории под юрисдикцией Республики Армения. Это дает основу поднять данный вопрос в Международном уголовном суде", - сказал Варданян.

Ранее представитель республики по международно-правовым вопросам Егише Киракосян заявил, что ратификация документа "гарантирует, что любое серьезное преступление, совершенное на территории Республики Армения, будет подпадать под юрисдикцию Международного уголовного суда, а для тех, кто намеревается совершить такое преступление, это будет иметь, как минимум, сдерживающий эффект".

"Учитывая, что вооруженные формирования Азербайджана по-прежнему находятся на суверенной территории Армении, ратификация Римского статута оправдана", - сказал Киракосян на обсуждении вопроса ратификации статута в парламенте.
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#Армения #политика #МУС

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