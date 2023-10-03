В Чаплыгине угнали «десятку»

Решившему добраться до дома на машине знакомого 36-летнему мужчине теперь грозит до пяти лет лишения свободы.

1 октября в Чаплыгине в полицию обратился 33-летний мужчина с заявлением об угоне от дома по улице Ломоносова автомобиля «ВАЗ 2110», принадлежащего его матери.



Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, полицейские обнаружили автомобиль целым и невредимым у одного из домов в селе Кривополянье, а по подозрению в угоне был задержан неработающий 36-летний знакомый потерпевшего.



«Подозреваемый и потерпевший в тот день поехали вместе в Чаплыгин. Потерпевший направился в медицинское учреждение, попросив знакомого подождать его в машине. Но тот сел за руль и поехал к себе домой в село Кривополянье», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.



Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». 36-летнему мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.