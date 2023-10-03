В мире
38 минут назад
Польша возобновила временный контроль на границе со Словакией
Власти Польши приняли решение возобновить временный контроль на границе со Словакией.
Варшава приняла решение возобновить временный пограничный контроль на границе со Словакией с полуночи 4 октября, - рассказал глава МВД страны Мариуш Каминьский.
"Правительство решило с полуночи временно возобновить погранконтроль на границе со Словакией", - сообщил он, подчеркнув, что эта мера в соответствии с действующими процедурами вводится сначала на 10 дней, но есть большая вероятность, что она будет продлена.
По его словам, причина такого решения - наплыв нелегальных мигрантов на так называемом балканском направлении. Глава МВД Польши рассчитывает, что эта проблема будет решаться Евросоюзом комплексно. В частности, Варшава ждет от Праги принятия в ближайшие часы решения о введении контроля на чешско-словацкой границе, - передает ТАСС.
Как отметил Каминьский, число мигрантов в Словакии за последний год выросло на 1 тысячу процентов. Многие из них стремятся попасть в Германию и другие страны ЕС через Польшу. "Только за последние две недели мы выявили и задержали 551 нелегального мигранта", - подчеркнул министр.
Главный комендант погранохраны Польши Томаш Прага напомнил, что в соответствии с правилами Шенгенской зоны продлевать пограничный контроль можно несколько раз, но на срок не более 20 дней. Общий период такого контроля не может превышать два месяца подряд.
"Правительство решило с полуночи временно возобновить погранконтроль на границе со Словакией", - сообщил он, подчеркнув, что эта мера в соответствии с действующими процедурами вводится сначала на 10 дней, но есть большая вероятность, что она будет продлена.
По его словам, причина такого решения - наплыв нелегальных мигрантов на так называемом балканском направлении. Глава МВД Польши рассчитывает, что эта проблема будет решаться Евросоюзом комплексно. В частности, Варшава ждет от Праги принятия в ближайшие часы решения о введении контроля на чешско-словацкой границе, - передает ТАСС.
Как отметил Каминьский, число мигрантов в Словакии за последний год выросло на 1 тысячу процентов. Многие из них стремятся попасть в Германию и другие страны ЕС через Польшу. "Только за последние две недели мы выявили и задержали 551 нелегального мигранта", - подчеркнул министр.
Главный комендант погранохраны Польши Томаш Прага напомнил, что в соответствии с правилами Шенгенской зоны продлевать пограничный контроль можно несколько раз, но на срок не более 20 дней. Общий период такого контроля не может превышать два месяца подряд.