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38 минут назад

Польша возобновила временный контроль на границе со Словакией

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#Польша #Словакия

Власти Польши приняли решение возобновить временный контроль на границе со Словакией.

Варшава приняла решение возобновить временный пограничный контроль на границе со Словакией с полуночи 4 октября, - рассказал глава МВД страны Мариуш Каминьский.

"Правительство решило с полуночи временно возобновить погранконтроль на границе со Словакией", - сообщил он, подчеркнув, что эта мера в соответствии с действующими процедурами вводится сначала на 10 дней, но есть большая вероятность, что она будет продлена.

По его словам, причина такого решения - наплыв нелегальных мигрантов на так называемом балканском направлении. Глава МВД Польши рассчитывает, что эта проблема будет решаться Евросоюзом комплексно. В частности, Варшава ждет от Праги принятия в ближайшие часы решения о введении контроля на чешско-словацкой границе, - передает ТАСС.

Как отметил Каминьский, число мигрантов в Словакии за последний год выросло на 1 тысячу процентов. Многие из них стремятся попасть в Германию и другие страны ЕС через Польшу. "Только за последние две недели мы выявили и задержали 551 нелегального мигранта", - подчеркнул министр.

Главный комендант погранохраны Польши Томаш Прага напомнил, что в соответствии с правилами Шенгенской зоны продлевать пограничный контроль можно несколько раз, но на срок не более 20 дней. Общий период такого контроля не может превышать два месяца подряд.

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#Польша #Словакия

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