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Нобелевскую премию по физике за 2023 год присудили за изучение электронов в веществе

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#Нобелевская премия #физика #наука

Нобелевская премия в области физики 2023 года присуждена франко-американцу Пьеру Агостини, венгеро-австрийскому ученому Ференцу Краусу и французской исследовательнице Анн Л’Юилье.

Нобелевскую премию по физике за 2023 год получат Пьер Агостини, Ференц Крауш и Анн Л`Улье за создание методов, позволяющих с рекордной точностью изучать поведение электронов в веществе, - объявил Нобелевский комитет Шведской королевской академии наук.

Физики из трех стран продемонстрировали способ создания чрезвычайно коротких импульсов света.

Уточняется, что премия присуждена за "за экспериментальные методы, которые продуцируют аттосекундные световые импульсы для изучения движения электронов в материи", - говорится в мотивировочной части решения академии.

Как объясняется в пресс-релизе, человек воспринимает быстро происходящие события как единый поток - так статичные кадры в видео приходят в движение при проигрывании. Для изучения особенно скоротечных событий ученым нужны специальные технологии, - передает ТАСС.

В мире электронов изменения происходят за десятые доли аттосекунды, притом что аттосекунда - это квинтиллионная доля секунды. Это значит, что в одной секунде больше аттосекунд, чем секунд прошло с момента рождения Вселенной.

"Эксперименты лауреатов позволили производить вспышки света настолько короткие, что они измеряются в аттосекундах, и тем самым продемонстрировать, что с помощью таких вспышек можно получать изображения процессов внутри атомов и молекул", - говорится в сообщении.

Это позволило исследовать процессы, которые раньше невозможно было отследить.

"Теперь мы можем открыть дверь в мир электронов. Аттосекундная физика предоставляет нам возможность понять механизмы, которыми управляют электроны. Следующим шагом будет их использование", - прокомментировала председатель Нобелевского комитета по физике Ева Ульссон.

Потенциальное применение есть во многих различных областях. В электронике, например, важно понимать и контролировать поведение электронов в материале. Аттосекундные импульсы также можно использовать для идентификации различных молекул, например, в медицинской диагностике.

Нобелевскими лауреатами по физике прошлого года стали сразу трое ученых – француз Ален Аспе, американец Джон Клаузер и австриец Антон Цайлингер.

Определение Комитета к награде звучало довольно сложно: "За эксперименты с запутанными фотонами, доказательство нарушений неравенств Белла и передовые исследования в области квантовой информационной теории".

Их преемниками в 2023 году стали двое французов и один венгр.
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#Нобелевская премия #физика #наука

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