Пьяный 33-летний мужчина без водительских прав врезался в свою же машину

Уголовное дело в отношении в третий раз попавшегося пьяным за рулём водителя направлено в суд.

В Воловском районе передано в суд уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины, обвиняемого в управлении автомобилем в состоянии опьянения. При этом он уже имел судимость за пьяную езду: нетрезвым за рулём мужчина попался уже в третий раз. Последний раз его остановило курьёзное ДТП — у своего дома он врезался в сарай и в свою вторую машину.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в первый раз житель деревни Предтечевка попался пьяным за рулём автомобиля «ВА3-2108» в июне 2021 года в селе Набережное Воловского района. При этом водительского удостоверения у 33-летнего мужчины нет и никогда не было.



В июне 2021 года в отношении него был составлен административный протокол по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ, и мировым судьей было назначено наказание в виде 14 суток ареста. Отсидев 14 суток, уже 11 августа 2021 года мужчина съездил в Воронеж и купил автомобиль «ВА3-210600» за 30 000 рублей, на котором ездил на работу. На себя машину он не переоформлял, кроме того, потерял свидетельство и ПТС.



В марте 2022 года он второй раз попался пьяным за рулём, когда проезжал посёлок Второй Воловский. Водителю было предложено пройти освидетельствование на состояние опьянения, но он отказался. 22 июля этого года Тербунский районный суд вынес ему приговор за отказ от медицинского освидетельствования: мужчине назначили 300 часов обязательных работ и лишили прав на два года. Обязательные работы мужчина отбыл. А неотбытый срок запрета садиться за руль составил 10 месяцев и 12 дней.



А вечером 3 сентября 2023 года случился третий «залёт». На этот раз мужчина сел пьяным за руль автомобиля «ВА3-210600» и решил поехать на луг напоить телят. Луг расположен примерно в двух километрах от его дома. Но пьяный водитель уехал недалеко, практически сразу он попал в курьёзное ДТП, столкнувшись со стоящим у дома автомобилем «ВА3-2112», принадлежащим ему же, после чего въехал в сарай. Кроме того, от удара сдвинувшийся с места автомобиль «ВА3-2112» зацепил ещё и мопед.



Освидетельствование 33-летнего водителя «ВА3-210600» на состояние алкогольного опьянения анализатором паров этанола «Юпитер» показало концентрацию спирта в выдыхаемом воздухе в размере 0,367 мг/л. Мужчина прошёл освидетельствование и в медицинском учреждении — оно подтвердило, что водитель пьян.



Действия мужчины квалифицированы следствием по части 2 статьи 264.1 УК РФ. Теперь ему может грозить до трёх лет лишения свободы и лишение права садиться за руль на срок до шести лет.