Частный дом и многоэтажка горели в Ельце

Сразу три пожара зарегистрированы в Ельце 2 сентября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Так, утром на улице Костенко пожар возник в частном доме. В результате возгорания повреждена внутренняя отделка на трех квадратных метрах.Уже вечером в поселке Строитель загорелась стиральная на кухне в одной из квартир. Огонь также повредил столешницу. Огонь потушили жильцы до прибытия пожарных.А на улице Спортивной под открытым небом горел мусор на пяти квадратных метрах. Аналогичное происшествие произошло в тот день в селе Становое. Там площадь возгорания составила 12 квадратных метров.