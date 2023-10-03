Происшествия

36 минут назад

Частный дом и многоэтажка горели в Ельце

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#МЧС #пожар
Частный дом и многоэтажка горели в Ельце
Сразу три пожара зарегистрированы в Ельце 2 сентября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

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Так, утром на улице Костенко пожар возник в частном доме. В результате возгорания повреждена внутренняя отделка на трех квадратных метрах. 

Уже вечером в поселке Строитель загорелась стиральная на кухне в одной из квартир. Огонь также повредил столешницу. Огонь потушили жильцы до прибытия пожарных.

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А на улице Спортивной под открытым небом горел мусор на пяти квадратных метрах. Аналогичное происшествие произошло в тот день в селе Становое. Там площадь возгорания составила 12 квадратных метров.
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#МЧС #пожар

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