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56 минут назад

«Роскосмос» назвал наиболее вероятную причину аварии станции «Луна-25»

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#космос #Роскосмос #Луна-25

Крушение "Луны-25" вызвала нештатная работа бортового комплекса управления.

Представители "Роскосмоса" назвали наиболее вероятную причину крушения станции "Луна-25", - написала госкорпорация в своем официальном Telegram-канале.

"19 августа при выдаче корректирующего импульса для перевода космического аппарата с круговой окололунной орбиты на эллиптическую предпосадочную орбиту двигательная установка «Луны-25» проработала 127 секунд вместо запланированных 84 секунд. В итоге станция перешла на нерасчетную незамкнутую орбиту и столкнулась с лунной поверхностью", - говорится в сообщении.

Установлено, что наиболее вероятной причиной аварии стало нештатное функционирование бортового комплекса управления, связанное с невключением блока акселерометров в приборе БИУС-Л (блок измерения угловых скоростей) из-за возможного попадания в один массив данных команд с различными приоритетами их исполнения прибором. При этом распределение команд в массивах данных имеет случайный (вероятностный) характер.

"В связи с этим в бортовой комплекс управления приходили нулевые сигналы с акселерометров прибора БИУС-Л. Это не позволило при выдаче корректирующего импульса зафиксировать момент набора требуемой скорости и произвести своевременное выключение двигательной установки космического аппарата, в результате чего ее отключение произошло по временной уставке", - сообщает "Роскосмос".

Также в ведомстве добавили, что были сформированы рекомендации по проведению дополнительных мероприятий для последующих лунных миссий.
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#космос #Роскосмос #Луна-25

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