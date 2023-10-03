В Госдуму внесен закон о прогрессивной шкале налогообложения для физлиц

В настоящее время россияне платят НДФЛ в размере 13% с дохода менее 5 миллионов рублей в год.





Согласно законопроекту, при доходе менее или равном 360 тысяч рублей за налоговый период ставка остается 0%. При доходах от 360 тысяч до 5 млн рублей устанавливается ставка 13%. Для дохода от 5 млн до 10 млн рублей предусмотрена ставка в размере 603,2 тысячи рублей и 15% от суммы, превышающей 5 млн рублей.



При доходе от 10 млн до 50 млн рублей будет взиматься налог в размере 1 млн 353,2 тыс. рублей, а также 25% от суммы, превышающей 10 млн рублей. Доход от 50 млн до 100 млн рублей будет облагаться налогом в 11 млн 353,2 тыс. рублей и 30% суммы, превышающей 50 млн рублей. Если доход физлица составит более 100 млн рублей, предполагается ставка 26,3532 млн рублей и 35% с суммы, превышающей 100 млн рублей.



"В условиях дефицита бюджета любые новые инициативы, безусловно необходимые на фоне продолжающегося имущественного расслоения в обществе и направленные на укрепление мер социальной поддержки граждан, требуют адекватных источников финансирования. Один из оптимальных вариантов решения — введение прогрессивной шкалы налогообложения",— заявил Нилов.



По его словам, данное решение позволит не только увеличить налоговые поступления в федеральный бюджет, но и смягчить проблему социального неравенства и повысить доходы мало- и среднеобеспеченных граждан.



В настоящее время в РФ действует плоская шкала подоходного налога со ставкой 13%. Она была введена 1 января 2001 года. До этого в стране действовала прогрессивная шкала — от 12% до 30% в зависимости от уровня доходов в год. В 2021 году в стране ввели новую ставку — 15% для доходов граждан в части превышения ими 5 млн рублей в год. Минфин говорил об отсутствии планов менять шкалу НДФЛ в ближайшие годы. Законопроект о введении в России прогрессивной шкалы налогообложения на доходы физических лиц внесен в Госдуму. Документом предлагается внести изменения в Налоговый кодекс и установить налоговую ставку от 0% до 35% в зависимости от величины дохода, - сообщает "Ъ" со ссылкой на одного из авторов законопроекта депутата Ярослава Нилова.Согласно законопроекту, при доходе менее или равном 360 тысяч рублей за налоговый период ставка остается 0%. При доходах от 360 тысяч до 5 млн рублей устанавливается ставка 13%. Для дохода от 5 млн до 10 млн рублей предусмотрена ставка в размере 603,2 тысячи рублей и 15% от суммы, превышающей 5 млн рублей.При доходе от 10 млн до 50 млн рублей будет взиматься налог в размере 1 млн 353,2 тыс. рублей, а также 25% от суммы, превышающей 10 млн рублей. Доход от 50 млн до 100 млн рублей будет облагаться налогом в 11 млн 353,2 тыс. рублей и 30% суммы, превышающей 50 млн рублей. Если доход физлица составит более 100 млн рублей, предполагается ставка 26,3532 млн рублей и 35% с суммы, превышающей 100 млн рублей."В условиях дефицита бюджета любые новые инициативы, безусловно необходимые на фоне продолжающегося имущественного расслоения в обществе и направленные на укрепление мер социальной поддержки граждан, требуют адекватных источников финансирования. Один из оптимальных вариантов решения — введение прогрессивной шкалы налогообложения",— заявил Нилов.По его словам, данное решение позволит не только увеличить налоговые поступления в федеральный бюджет, но и смягчить проблему социального неравенства и повысить доходы мало- и среднеобеспеченных граждан.В настоящее время в РФ действует плоская шкала подоходного налога со ставкой 13%. Она была введена 1 января 2001 года. До этого в стране действовала прогрессивная шкала — от 12% до 30% в зависимости от уровня доходов в год. В 2021 году в стране ввели новую ставку — 15% для доходов граждан в части превышения ими 5 млн рублей в год. Минфин говорил об отсутствии планов менять шкалу НДФЛ в ближайшие годы.