В России
50 минут назад
У производителя сыров «Дружба» и «Янтарь» сменился собственник
34
У производителя плавленых сыров "Дружба" и "Янтарь" — московского завода "Карат" сменился собственник.
Структура миллиардера Александра Клячина продала завод плавленых сыров "Карат", купленный им в 2018 году, - пишут "Ведомости" со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Согласно им, 99,9% в компании "Карат инвестиции", которой принадлежит АО "Карат", перешли в собственность предпринимателя Александра Вознесенского. Эта доля принадлежала фирме "Гледен капитал", которая входит в Gleden Invest Клячина.
"Карат" — один из трех крупнейших производителей плавленого и творожного сыра в России (бренды "Дружба", "Янтарь" и Violette).
Клячин занимает 95-е место в рейтинге Forbes, его состояние оценивается в $1,2 млрд. Он впервые вошел в список богатейших бизнесменов России Forbes в 2014 году с состоянием в $750 млн.
Клячин выкупил "Карат" у Связь-банка и бывшего владельца предприятия Владимира Корсуна в 2018 году. Тогда эксперты оценивали сделку в 3–3,5 млрд рублей. По данным "Контур. Фокуса", выручка ООО "Карат" в 2022 году составила 8,8 млрд рублей, чистая прибыль – 229,2 млн рублей.
Директор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин связал сделку с попыткой Клячина защитить свои активы от возможного ареста. По словам Жданухин, стороны могут заключить сделку на рыночных условиях, а вот реальный расчет будет заменен взаимозачетами. Это, по мнению юриста, приведет к тому, что она может быть оспорена.
В мае 2023 года Замоскворецкий районный суд по иску заместителя генпрокурора России Игоря Ткачева к нефтяной компании "Русь-ойл" наложил арест на другие активы миллиардера. Это акции и доли фирм, владеющих гостиничной сетью Azimut Hotels, проектами девелоперской компании KR Properties, отелем "Метрополь" в центре Москвы и другими. Одним из ответчиков по иску выступает бизнесмен Алексей Хотин. Замоскворецкий районный суд поручил взыскать с него 192,1 млрд рублей.
"Карат" — один из трех крупнейших производителей плавленого и творожного сыра в России (бренды "Дружба", "Янтарь" и Violette).
Клячин занимает 95-е место в рейтинге Forbes, его состояние оценивается в $1,2 млрд. Он впервые вошел в список богатейших бизнесменов России Forbes в 2014 году с состоянием в $750 млн.
Клячин выкупил "Карат" у Связь-банка и бывшего владельца предприятия Владимира Корсуна в 2018 году. Тогда эксперты оценивали сделку в 3–3,5 млрд рублей. По данным "Контур. Фокуса", выручка ООО "Карат" в 2022 году составила 8,8 млрд рублей, чистая прибыль – 229,2 млн рублей.
Директор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин связал сделку с попыткой Клячина защитить свои активы от возможного ареста. По словам Жданухин, стороны могут заключить сделку на рыночных условиях, а вот реальный расчет будет заменен взаимозачетами. Это, по мнению юриста, приведет к тому, что она может быть оспорена.
В мае 2023 года Замоскворецкий районный суд по иску заместителя генпрокурора России Игоря Ткачева к нефтяной компании "Русь-ойл" наложил арест на другие активы миллиардера. Это акции и доли фирм, владеющих гостиничной сетью Azimut Hotels, проектами девелоперской компании KR Properties, отелем "Метрополь" в центре Москвы и другими. Одним из ответчиков по иску выступает бизнесмен Алексей Хотин. Замоскворецкий районный суд поручил взыскать с него 192,1 млрд рублей.
34