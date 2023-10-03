57-летнего автомобилиста будут судить за ДТП, в котором сильно пострадал 18-летний водитель мопеда

Водитель мопеда получил серьёзные переломы.

29 июня этого года около 13:00 в селе Волово столкнулись «ВАЗ-2103» под управлением 57-летнего водителя и мопед, за рулём которого был 18-летний парень.



По версии следствия, причиной ДТП стало нарушение правил со стороны водителя легковушки. Управляя технически исправным автомобилем «ВА3-2103», двигаясь по улице Советской в селе Волово, мужчина проигнорировал требование ПДД и в районе дома №63 при повороте с главной дороги на второстепенную дорогу по улице Ленина проявил невнимательность и непредусмотрительность и стал осуществлять опасный маневр — поворот налево, при этом он не предоставил преимущество движущемуся по дороге по улице Советской мопеду «VENTO RIVA-II RX».



В результате ДТП водитель мопеда получил тупую травму левой ноги: открытый перелом левой большеберцовой кости, перелом левой малоберцовой кости. Судмедэксперты оценили эти увечья как тяжкий вред здоровью человека.



Сам обвиняемый уверяет, что перед тем как начать поворот, он сбросил скорость, включил левый поворотник, встречных машин на дороге не было, мужчина посмотрел по сторонам, что бы убедиться, что нет помех для осуществления маневра. Он плавно отпустил сцепление и начал поворачивать, в этот момент он услышал удар и увидел, что перед его машиной упал человек на мопеде в шлеме, который уже после падения он снял.



Водитель «ВАЗ-2103» и его пассажиры вышли из салона автомобиля к парню, спросили, как тот себя чувствует, парень показал на ногу. Прохожие вызвали скорую помощь и полицейских. Парень сидел на асфальте, облокотившись на локоть. Кто-то позвонил родителям водителя мопеда. Спустя некоторое время к месту ДТП приехали полицейские, которые произвели осмотр места происшествия, замеры, после чего автомобиль изъяли «ВА3-2103».



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия водителя «ВА3-2103» квалифицированы следствием по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Мужчине может грозить до двух лет лишения свободы с лишением водительских прав до трёх лет.