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сегодня, 10:44

В конце года вторичное жилье перестанет быстро дорожать

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#жилье #экономика

На фоне повышения ипотечных ставок в следующем квартале интерес к старому фонду будет ограничен.

Руководитель направления вторичной и загородной недвижимости "Авито Недвижимости" Сергей Хахулин заявил, что в четвертом квартале 2023 года вторичное жилье в РФ перестанет стремительно дорожать, - пишет Lenta.ru.

Уточняется, что в третьем квартале эксперты наблюдали увеличение спроса и сокращение предложения на рынке, из-за чего цены начали расти. В среднем по стране стоимость вторичного жилья за последние 3 месяца выросла на 2%, при этом удорожание готового жилья произошло во всех 33 городах, принявших участие в исследовании. Сильнее всего стоимость квартир увеличилась в Челябинске (плюс 10%), Саратове (+9%), Москве, Кирове (+8%) и Симферополе (+6%).

По словам Хахулина, тенденция на рост покупательского спроса, а вместе с ним и цен на рынке вторичного жилья не будет долгой. "На фоне повышения ипотечных ставок в следующем квартале интерес к старому фонду будет ограничен, что сдержит дальнейшее увеличение стоимости объектов, а экспозиция постепенно наполнится", — пояснил он.

Ранее аналитики компании "Этажи" заявили, что с начала года средняя стоимость квадратного метра готовых квартир увеличилась на восемь процентов. Рост цен в сентябре оказался самым значительным за прошедшие 9 месяцев.
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#жилье #экономика

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