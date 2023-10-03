Происшествия

54 минуты назад

В Задонском районе нашли 120-миллиметровую минометную мину

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#УГПСС #спасатели
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В Задонском районе нашли 120-миллиметровую минометную мину

Липецкие спасатели её уничтожили.

Сотрудники аварийно-спасательного отряда уничтожили найденный в Задонском районе снаряд времён Великой Отечественной войны.

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«Местные жители обнаружили боеприпас в 300 метрах от жилых домов у села Гнилуши. Прибыв на место, взрывотехники идентифицировали 120-миллиметровую минометную мину», — сообщает пресс-служба УГПСС Липецкой области.

Спасатели изъяли боеприпас и уничтожили его на спецполигоне в Липецком районе.
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#УГПСС #спасатели
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