В России

22 минуты назад

Эксперты предложили пересмотреть список будущих заповедников и нацпарков

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Экспертный совет по заповедному делу предложил пересмотреть список особо охраняемых природных территорий (ООПТ), которые планируется создать в ближайшие два года. Такую просьбу эта общественная организация направила в Минприроды.

Сейчас заповедники, заказники и нацпарки в ряде случаев создаются там, где это проще, но не на тех территориях, где необходимо, говорится в письме, имеющемся в распоряжении «Известий».

«Погоня за формальными количественными показателями никоим образом не работают на достижение целей формирования географической сети ООПТ и лишь девальвирует идею заповедного дела», — опасаются члены Экспертного совета.

Они предлагают разрабатывать перечень планируемых к созданию особо охраняемых природных территорий на 10 лет вперед. Утверждать этот перечень предлагается правительству. Среди других предложений — ввести институт научных руководителей проектных работ по созданию каждого конкретного заповедника, заказника или нацпарка.

В Минприроды сообщили «Известиям» о готовности рассмотреть предложения экспертов. В 2024-2025 годах Минприроды планирует создать порядка 10 ООПТ федерального значения в Нижегородской, Калининградской, Кировской, Тюменской, Херсонской и Запорожской областях, Алтайском, Ставропольском, Камчатском краях. А также в Чечне, Кабардино-Балкарии и Республике Алтай.
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