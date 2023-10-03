22 минуты назад
Эксперты предложили пересмотреть список будущих заповедников и нацпарков
Экспертный совет по заповедному делу предложил пересмотреть список особо охраняемых природных территорий (ООПТ), которые планируется создать в ближайшие два года. Такую просьбу эта общественная организация направила в Минприроды.
«Погоня за формальными количественными показателями никоим образом не работают на достижение целей формирования географической сети ООПТ и лишь девальвирует идею заповедного дела», — опасаются члены Экспертного совета.
Они предлагают разрабатывать перечень планируемых к созданию особо охраняемых природных территорий на 10 лет вперед. Утверждать этот перечень предлагается правительству. Среди других предложений — ввести институт научных руководителей проектных работ по созданию каждого конкретного заповедника, заказника или нацпарка.
В Минприроды сообщили «Известиям» о готовности рассмотреть предложения экспертов. В 2024-2025 годах Минприроды планирует создать порядка 10 ООПТ федерального значения в Нижегородской, Калининградской, Кировской, Тюменской, Херсонской и Запорожской областях, Алтайском, Ставропольском, Камчатском краях. А также в Чечне, Кабардино-Балкарии и Республике Алтай.