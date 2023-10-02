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Врач рассказала о вреде сахара и жареного мяса
Врач Зухра Павлова рассказала о вреде жареного мяса, в том числе бекона, сахара и газировки.
Доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова рассказала в своем Telegram-канале, что употребление продуктов, которые вредят здоровью сосудов, нужно серьезно ограничить.
По ее словам, первое место в списке занимает сахар. Речь идет даже о "безобидных" ароматизированных йогуртах, которые обычно покупают для "здоровых" завтраков и перекусов, - пишет "Российская газета".
"По сути это такой же десерт, как мороженое и пирожные, а вовсе не полезный завтрак", — заявила Павлова.
Особенную опасность представляют газировки. В их составе находится не только большое количество сахара, но и опасные красители.
Кроме того, исключить из ежедневного рациона нужно жирное жареное мясо. По словам эндокринолога, сложно вообразить, что здоровый человек каждый день завтракает беконом.
"В 100 г подрумяненного бекона содержится более 97 тысяч единиц КПГ (конечных продуктов гликирования) - одного из главнейших факторов старения. Вредна и любая "поджаристость", - предупредила врач.
По ее словам, первое место в списке занимает сахар. Речь идет даже о "безобидных" ароматизированных йогуртах, которые обычно покупают для "здоровых" завтраков и перекусов, - пишет "Российская газета".
"По сути это такой же десерт, как мороженое и пирожные, а вовсе не полезный завтрак", — заявила Павлова.
Особенную опасность представляют газировки. В их составе находится не только большое количество сахара, но и опасные красители.
Кроме того, исключить из ежедневного рациона нужно жирное жареное мясо. По словам эндокринолога, сложно вообразить, что здоровый человек каждый день завтракает беконом.
"В 100 г подрумяненного бекона содержится более 97 тысяч единиц КПГ (конечных продуктов гликирования) - одного из главнейших факторов старения. Вредна и любая "поджаристость", - предупредила врач.