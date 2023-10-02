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В Москве в одном из ТЦ на детском дне рождения умер ребенок
Трагедия с двухлетним ребенком произошла в развлекательном центре в Москве.
В одном из московских ТЦ погиб 2-летний ребенок, пришедший на детский день рождения, - пишет "Российская газета" со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
По данным канала, приглашенные дети веселились в игровой комнате. В какой-то момент мама дала одному из ребят перекус. Малыш поперхнулся и стал задыхаться. Очевидцы не смогли ему помочь. Прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть.
Уточняется, что трагедия произошла вечером 1 октября на Киевском шоссе в кафе столичного торгового центра.
"Труп двухлетнего мальчика без внешних признаков насильственной смерти нашли около барной стойки кафе", - сообщил источник РЕН ТВ.
Точную причину смерти установят эксперты.
По факту произошедшего начали проверку.
По данным канала, приглашенные дети веселились в игровой комнате. В какой-то момент мама дала одному из ребят перекус. Малыш поперхнулся и стал задыхаться. Очевидцы не смогли ему помочь. Прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть.
Уточняется, что трагедия произошла вечером 1 октября на Киевском шоссе в кафе столичного торгового центра.
"Труп двухлетнего мальчика без внешних признаков насильственной смерти нашли около барной стойки кафе", - сообщил источник РЕН ТВ.
Точную причину смерти установят эксперты.
По факту произошедшего начали проверку.