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сегодня, 15:25

В Москве в одном из ТЦ на детском дне рождения умер ребенок

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#дети #несчастный случай

Трагедия с двухлетним ребенком произошла в развлекательном центре в Москве.

В одном из московских ТЦ погиб 2-летний ребенок, пришедший на детский день рождения, - пишет "Российская газета" со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, приглашенные дети веселились в игровой комнате. В какой-то момент мама дала одному из ребят перекус. Малыш поперхнулся и стал задыхаться. Очевидцы не смогли ему помочь. Прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть.

Уточняется, что трагедия произошла вечером 1 октября на Киевском шоссе в кафе столичного торгового центра.

"Труп двухлетнего мальчика без внешних признаков насильственной смерти нашли около барной стойки кафе", - сообщил источник РЕН ТВ.

Точную причину смерти установят эксперты.

По факту произошедшего начали проверку.
75
#дети #несчастный случай

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