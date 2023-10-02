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Правительство РФ выделит еще 10 млрд рублей на льготные кредиты аграриям
Средства пойдут на субсидирование займов, которые предоставляют предприятиям агропромышленного комплекса на производство и переработку сельхозпродукции.
Уточняется, что средства пойдут на субсидирование займов, которые предоставляются предприятиям агропромышленного комплекса на производство и переработку сельхозпродукции, - говорится на сайте кабмина.
Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Необходимость дополнительного финансирования связана с повышением ключевой ставки ЦБ РФ во втором полугодии 2023 года. В конце сентября из резервного фонда правительства на эти цели уже было выделено 45 млрд рублей. Средства, предусмотренные новым распоряжением, будут направлены из федерального бюджета, - отмечается в пресс-релизе правительства.
"Принятые решения помогут не только обслуживать действующие обязательства аграриев, но и реализовывать новые проекты, нарастить объёмы производства сельскохозяйственного сырья и продовольствия и сохранить для наших граждан широкий выбор качественных отечественных продуктов", – заявил Мишустин на совещании.