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50 минут назад

Правительство РФ выделит еще 10 млрд рублей на льготные кредиты аграриям

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#льготные кредиты #аграрии #экономика

Средства пойдут на субсидирование займов, которые предоставляют предприятиям агропромышленного комплекса на производство и переработку сельхозпродукции.

Правительство РФ выделит дополнительно еще 10 млрд рублей на льготное кредитование АПК, - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 2 октября.

Уточняется, что средства пойдут на субсидирование займов, которые предоставляются предприятиям агропромышленного комплекса на производство и переработку сельхозпродукции, - говорится на сайте кабмина.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Необходимость дополнительного финансирования связана с повышением ключевой ставки ЦБ РФ во втором полугодии 2023 года. В конце сентября из резервного фонда правительства на эти цели уже было выделено 45 млрд рублей. Средства, предусмотренные новым распоряжением, будут направлены из федерального бюджета, - отмечается в пресс-релизе правительства.

"Принятые решения помогут не только обслуживать действующие обязательства аграриев, но и реализовывать новые проекты, нарастить объёмы производства сельскохозяйственного сырья и продовольствия и сохранить для наших граждан широкий выбор качественных отечественных продуктов", – заявил Мишустин на совещании.
13
#льготные кредиты #аграрии #экономика

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