За один день в Липецкой области сгорели три автомобиля

30 сентября горели «КамАЗ» и два «ВАЗа», 1 октября — ещё один «ВАЗ».

30 сентября в 15:10 в Усманском районе на улице Вишнёвой железнодорожной станции Дрязги загорелся автомобиль «КамАЗ-5511» (самосвал). По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, огнём была повреждена обшивка каины автомобиля.



Утром 30 сентября в Липецке на улице Ушинского, 18 горел автомобиль «ВАЗ-2107». Огнём были уничтожены сгораемые узлы и агрегаты задней части автомобиля и салон.



В тот же день в посёлке Прибытково Грязинского района горели жилой пятиквартирный деревянный дом и автомобиль «ВАЗ-2106». В доме была повреждена кровля на площади 13 квадратных метров, а в машине огнём уничтожены сгораемые узлы и агрегаты по всей площади.



Ещё один «ВАЗ-2106» горел 1 октября в селе Набережное Воловского района на улице Зелёной. Огнём были повреждены внутренняя отделка салона и подкапотное пространство.



