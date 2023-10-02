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В Подмосковье автобус с 30 детьми опрокинулся на трассе

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#ДТП #дети

Школьный автобус, внутри которого находилось 30 детей, опрокинулся на трассе в Подмосковье.

Подмосковная полиция устанавливает детали ДТП с участием автобуса в Щелковском городском округе, - сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла 2 октября утром около 08:20 на 17 километре Фряновского шоссе.

По предварительным данным, 70-летний водитель, управляя автобусом, в котором находилось 30 детей и 7 взрослых, совершил съезд на обочину с последующим опрокидыванием, - говорится в сообщении УМВД.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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#ДТП #дети

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