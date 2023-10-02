Происшествия

18 минут назад

В Липецке задержан курьер мошенников

1 173
#мошенничество

Липчанин собирал деньги с обманутых горожан

Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении серии мошенничеств задержан 24-летний неработающий житель Липецка.

Кураторы липчанина действовали по схеме «Ваш родственник попал в беду». Под видом сотрудников правоохранительных органов по телефону они сообщали пожилым людям, что их родные стали виновниками серьезных дорожно-транспортных происшествий. Если жертва воспринимала их слова всерьез, то для освобождения от уголовной ответственности родственников просили передать денежные средства курьеру. Затем в мессенджере злоумышленники отравляли липчанину алгоритм действий и адреса жертв, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

По такой схеме с 19 по 22 сентября фигурант похитил 626 тысяч у четырех липчанок. Меры конспирации в виде капюшона и медицинской маски не помогли помощнику аферистов уйти от наказания.

Сотрудниками уголовного розыска он был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции.

В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено 4 уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество».

По ходатайству следственного подразделения ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
1 173
#мошенничество

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