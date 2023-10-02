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Россия вернется к идее международного расследования взрывов на «Северных потоках
Россия обязательно вернется к идее инициировать международное расследование диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом заявил в интервью «Известиям» первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, добавив, что до этого Москва хочет добиться результатов национальных разбирательств.
По словам российского дипломата, с момента подрыва газопроводов в сентябре прошлого года новых деталей относительно случившегося стало так много, что западным государствам все тяжелее удерживать ситуацию в русле того, что всё «идет нормально», пишут «Известия».
В связи с этим в больше нарастает ожидание от Германии, Дании и Швеции, которые с тех пор ведут свои национальные расследования, чтобы те наконец поделились своими выводами. Это нужно, чтобы международное сообщество смогло принять решение, как двигаться дальше, чтобы наказать виновных и предотвратить подобные атаки на трансграничную инфраструктуру в будущем, добавил Полянский.