Россия вернется к идее международного расследования взрывов на «Северных потоках

Россия обязательно вернется к идее инициировать международное расследование диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом заявил в интервью «Известиям» первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, добавив, что до этого Москва хочет добиться результатов национальных разбирательств.







По словам российского дипломата, с момента подрыва газопроводов в сентябре прошлого года новых деталей относительно случившегося стало так много, что западным государствам все тяжелее удерживать ситуацию в русле того, что всё «идет нормально», пишут



В связи с этим в больше нарастает ожидание от Германии, Дании и Швеции, которые с тех пор ведут свои национальные расследования, чтобы те наконец поделились своими выводами. Это нужно, чтобы международное сообщество смогло принять решение, как двигаться дальше, чтобы наказать виновных и предотвратить подобные атаки на трансграничную инфраструктуру в будущем, добавил Полянский. «Мы обязательно вернемся к идее международного расследования, но сейчас мы все-таки хотим добиться, чтобы эти национальные расследования, которых ждут наши коллеги по Совбезу, завершились как можно скорее и с четкими результатами, что позволило бы нам коллективно определить оптимальную форму того, как с этим преступлением быть дальше», — рассказал он.По словам российского дипломата, с момента подрыва газопроводов в сентябре прошлого года новых деталей относительно случившегося стало так много, что западным государствам все тяжелее удерживать ситуацию в русле того, что всё «идет нормально», пишут «Известия» . В связи с этим в больше нарастает ожидание от Германии, Дании и Швеции, которые с тех пор ведут свои национальные расследования, чтобы те наконец поделились своими выводами. Это нужно, чтобы международное сообщество смогло принять решение, как двигаться дальше, чтобы наказать виновных и предотвратить подобные атаки на трансграничную инфраструктуру в будущем, добавил Полянский.