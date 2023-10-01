В России

50 минут назад

Мужчина отдал мошенникам 1,5 млн рублей за гражданство Израиля

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Бизнесмен из Москвы лишился крупной суммы денег, при попытке оформить для пожилой матери гражданство Израиля. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

56-летний мужчина помогал матери с оформлением израильского гражданства, процесс шел медленно. На помощь москвичу пришла знакомая, которая сообщила, что у нее есть друг, который имеет связи в Посольстве Израиля в Москве и может ускорить срок оформления документов.

За свою работу посредник попросил 10 тысяч долларов для подготовки необходимой документации, еще 14 тысяч долларов нужно было передать в качестве финансовой помощи центру толерантности.

Москвич передал требуемые деньги, после чего «друг» исчез и перестал выходить на связь, мужчина обратился в полицию, ущерб он оценил в полтора миллиона рублей.
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