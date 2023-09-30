Общество

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На место коммунальной аварии приехал губернатор Липецкой области

51 3564
#коммунальная авария
9
На место коммунальной аварии приехал губернатор Липецкой области

Игорь Артамонов провел совещание на месте обнаружения поврежденной трубы

К месту коммунальной аварии в районе кольца Трубного завода приехал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он провел совещание с членами созданного оперативного штаба по ликвидации аварии.

27 сентября компания «Экотерм» пробила магистральный 600-миллиметровый водопровод на глубине в четыре метра во время горизонтального подземного бурения канала под самотечный канализационный коллектор. При этом, на предоставленных компании планах трубопровод в этом месте отмечен не был. 

Как сообщал GOROD48, изначально планировалось установить хомут на поврежденном участке трубы. Но теперь решено вырезать поврежденный участок водопровода, а на его место вварит новый фрагмент трубы. Повредившая трубу компания «Экотерм» планирует завершить работы к полуночи. К этому же времени аварийные бригады «РВК-Липецк» и «РВК-Воронеж» закончат установку новой запорной арматуры в районе остановки «Липецкое станкостроительное предприятие» и у дома №5 на улице Московской (ранее предполагалось, что это позволит подать воду 11 тысячам горожан, живущих в районе Опытной станции и в микрорайоне «Звездный»). После этого «РВК-Липецк» начнет заполнять восстановленный участок магистрального водопровода водой. Под утро она появится у всех отключенных с четверга потребителей.

Фото пресс-службы правительства Липецкой области

51 3564
#коммунальная авария
9

Комментарии (51)

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Гость

8 минут назад
Макс, завидуем
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Макс

12 минут назад
Ура вода пошла, новотепличная улица
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Куку

20 минут назад
Кент, лучше сразумпапу рисского
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Гость.

23 минуты назад
Почему не показали коллектор в котором задвижка стояла? Или там помимо состояния ещё и запах не соответствует. А ведь много жалоб ещё и по * воды но не кто из проверяющих не верит.
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Пора

25 минут назад
Возвращаться в деревню
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Покупайте

29 минут назад
Загородный дом. С колодцем. Понакупили себе этих скворечников, и ноете теперь
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Иван

30 минут назад
Кент, браво.
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в прошлом

30 минут назад
в каком веке мы живём?, в каком их и укладывали.
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У

32 минуты назад
Электората ,одна забота !
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111

34 минуты назад
гост, никакой воды нет. 4 дня
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