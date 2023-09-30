Общество
сегодня, 20:05
На место коммунальной аварии приехал губернатор Липецкой области
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Игорь Артамонов провел совещание на месте обнаружения поврежденной трубы
К месту коммунальной аварии в районе кольца Трубного завода приехал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он провел совещание с членами созданного оперативного штаба по ликвидации аварии.
27 сентября компания «Экотерм» пробила магистральный 600-миллиметровый водопровод на глубине в четыре метра во время горизонтального подземного бурения канала под самотечный канализационный коллектор. При этом, на предоставленных компании планах трубопровод в этом месте отмечен не был.
Как сообщал GOROD48, изначально планировалось установить хомут на поврежденном участке трубы. Но теперь решено вырезать поврежденный участок водопровода, а на его место вварит новый фрагмент трубы. Повредившая трубу компания «Экотерм» планирует завершить работы к полуночи. К этому же времени аварийные бригады «РВК-Липецк» и «РВК-Воронеж» закончат установку новой запорной арматуры в районе остановки «Липецкое станкостроительное предприятие» и у дома №5 на улице Московской (ранее предполагалось, что это позволит подать воду 11 тысячам горожан, живущих в районе Опытной станции и в микрорайоне «Звездный»). После этого «РВК-Липецк» начнет заполнять восстановленный участок магистрального водопровода водой. Под утро она появится у всех отключенных с четверга потребителей.
Фото пресс-службы правительства Липецкой области
27 сентября компания «Экотерм» пробила магистральный 600-миллиметровый водопровод на глубине в четыре метра во время горизонтального подземного бурения канала под самотечный канализационный коллектор. При этом, на предоставленных компании планах трубопровод в этом месте отмечен не был.
Как сообщал GOROD48, изначально планировалось установить хомут на поврежденном участке трубы. Но теперь решено вырезать поврежденный участок водопровода, а на его место вварит новый фрагмент трубы. Повредившая трубу компания «Экотерм» планирует завершить работы к полуночи. К этому же времени аварийные бригады «РВК-Липецк» и «РВК-Воронеж» закончат установку новой запорной арматуры в районе остановки «Липецкое станкостроительное предприятие» и у дома №5 на улице Московской (ранее предполагалось, что это позволит подать воду 11 тысячам горожан, живущих в районе Опытной станции и в микрорайоне «Звездный»). После этого «РВК-Липецк» начнет заполнять восстановленный участок магистрального водопровода водой. Под утро она появится у всех отключенных с четверга потребителей.
Фото пресс-службы правительства Липецкой области
51 3564
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