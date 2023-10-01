Как точно будущее наше Малевич нам нарисовал!

Итоги недели.

Вчера закончилось 61 августа —. Сегодня по новому адресу —. А с утра четверга до позднего субботнего вечера жители района кольца Трубного завода и проезжающие через эту транспортную развязку водители были участниками шоу по ликвидации самой крупной в этом году коммунальной аварии, лишившей на трое суток холодной воды сразу несколько районов с 22-тысячным населением.В понедельник, 25 сентября,Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого. В получившем новый фасад храме Мельпомены реконструировали малую сцену, в фойе второго этажа отреставрировали еще советского времени фреску в технике сграффито (процарапывание рисунка по цветным слоям штукатурки делает работу фактически вечной), сделали летнюю сцену. Губернатор Игорь Артамонов пообещал коллективу театра в следующем году отремонтировать и большой зал.Театр в этот раз начался не с вешалки, а с улицы. На Театральной площади, которую также затронул ремонт – на ней отреставрировали исторические чугунные скульптурные композиции и уличные фонари, первых зрителей, приглашенных вип-персон, встретил светомузыкальный и театральный перфоманс.Здание театра теперь украшено по периметру светодиодными лентами, сияющими разными цветами. Такая яркая подсветка понравилась не всем.— Это же не цирк, это театр! — прошептал соседу-строителю другой подрядчик.— Все прекрасно. Во-первых, все было очень быстро, с чем всегда есть сложности. Во-вторых, очень хорошо сделано, качественно, c любовью. И все продумано. Я думаю, все замечательно, — так оценил преобразования губернатор.Уже во вторник в обновленном театре начался ХХХIХ Международный театральный фестиваль «Липецкие театральные встречи».. По сюжету главный герой пронзил свою жену и ее молодого любовника ножом. А в среду случилась уже коммунальная трагедия:на кольце Трубного завода.Примечательно, что подрядчик мэрии, который путем проколов под дорогами с лета тянет от улицы Циолковского к микрорайонам-новостройкам «Звездный» и «Взлетный» самотечный канализационный коллектор, в аварии не виноват. По словам директора ООО «Экотерм» Кирилла Филонова, строители совершенно неожиданно наткнулись на водопровод,. Мэр Липецка Евгения Уваркина подтвердила этот прискорбный факт.Несоответствие карт, схем и чертежей подземных инженерных коммуникаций реальному положению дел в местах строительных работ — старая беда, на которую GOROD48 жаловался еще мэр Михаил Гулевский. В 2014 году он заявил, что из-за ошибок проектировщиков затягиваются сроки сдачи в эксплуатацию важных объектов городской инфраструктуры.. Настала, мол, пора качественно подходить к составлению проектно-сметной документации! Прошли годы, а строители все так же жалуются на косяки проектировщиков. Из-за этого, например, на останавливались реконструкции проспекта Победы и улицы 50 лет НЛМК, тормозится исполнение нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Вот и компания «Экотерм», работая как раз по проекту городского управления строительства, наткнулась на не указанный водопровод!Из пробоины вода по дорогам потекла уже в среду. В четверг утром компания «РВК-Липецк» снизила напор воды или вовсе ее отключила в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19 микрорайонах, в «Университетском», на Ниженке, Карьере, нефтебазе, Опытной станции, 10-ой Шахте. В пятницу из-за коммунальной аварии в обезвоженных школах, а в детских садах пищу готовили на привезенной воде.Всю пятницу вокруг раскопки было полно людей в костюмах и галстуках. Все кому-то звонили, что-то писали в телефонах и с надеждой заглядывали в яму, не откачали ли из нее препятствующую доступу к продырявленой трубе воду? Все эти люди обнадежили мэра заявлениями, что. Оказалось, это был ничем не обоснованный оптимизм. В итоге в субботу утром глава города в своем Telegram-канале сообщила, чтоРазрушенный участок водопровода аварийные бригады раскопали только 30-го утром.. Воду жителям Опытной станции и в микрорайон «Звездный» подали вчера к полуночи, в часть других районов — сегодня утром. Однако в 7:55 в диспетчерской ООО «РВК-Липецк» нам сообщили, что до сих пор им звонят горожане из отключенных в четверг утром домов и жалуются на отсутствие холодной воды.Все это время в обезвоженные районы воду возили в цистернах. Оказалось, что у гарантирующего поставщика, «РВК-Липецк», всего три таких машины! Еще три пришлось арендовать у районных водоканалов, а две — выделило МЧС.— В каждый двор по биотуалету! В каждую квартиру по 1 бутылю (25л) воды! В каждый район по 2-3 полевых кухонь с вкусной едой! И вот тогда мы будем знать, что о нас позаботились! — написала о жизни в обезвоженном домеВся эта история. А вчераНа этой неделе на улице Московской образовался перманентный затор. Причина —. С 26 сентября по 6 октября на нем работает реверсивное движение. 27 сентября. ФКУ Упрдор «Москва-Харьков» попросило водителей выбирать пути объезда. Поэтому водители поехали в объезд — через Липецк по улице Московской.При одном воздержавшемся депутате на сессии горсовета единогласно проголосовали за платные парковки в центре Липецка., но, по словам Евгении Уваркиной, в тестовом режиме. Взимать плату в размере 34 рубля за час стоянки на площадях Плеханова и Ленина-Соборной, улицах Зегеля, Саперной, Интернациональной, Плеханова, Ленина, Пролетарской, Желябова и Угловой начнут с 1 ноября (см.).— У меня уже шквал обращений избирателей. Люди переживают, что те, кто ранее оставлял машины на дорогах, теперь будут искать под парковку места во дворах. Что сделает власть, чтобы защитить интересы жителей центральной части города? — спросил депутат Олег Косолапов, в чей округ входит центр города.Глава Липецка Евгения Уваркина сообщила, чтоДепутат Вера Урываева заявила, что живет в 40 километрах от Липецка, поэтому не может ездить в свой магазин «Эталон» на улице Плеханова, 33б на общественном транспорте. Она пожаловалась, что часто не может найти места для своей машины, хотя земельный участок с магазином находится в ее собственности. Можно ли ей получить льготу на парковку?— Льготное место никому не гарантируется. Уверена, что бизнесмены имеют возможность оплатить парковку автомобиля, — сказала как отрезала Евгения Уваркина.Доходы от платных парковок мэрия собирается тратить на развитие общественного транспорта, обслуживание стоянок, благоустройство общественных пространств и ремонт дорог.— Ну наконец то, давно пора хоть чем-то заняться в городе. Улица Зегеля превратилась в автомобильную парковку, это называется ни проехать, ни пройти, — написала, оказавшаяся в явном меньшинстве, ведь благодарностей депутатам и чиновникам в многочисленных комментариях было раз-два и обчелся:— Прикольно. Они тупо бесплатные перевели в платные и сказали: теперь башляйте нам! А может вы тогда налог на машины нам сделаете, как в Чечне или в еврейском автономном?..— Живу в центре. Не понимаю, почему они будут плату собирать за парковки, а я должна платить за шлагбаум и 1508 рублей?..— А разве есть закон, обязывающий человека иметь смартфон и пользоваться приложениями? Теперь для этих людей парковка недоступна? Интересно, что скажет на это прокуратура...GOROD48 спросил у горожан:Те, кто «за», говорят, что водители перестанут парковаться вторым рядом, а дороги станут просторнее. Противники нововведения обратили внимание отсутствие альтернативных бесплатных парковок и на то, что автомобили наводнят близлежащие дворы.Депутаты с подачи мэрииПосле перехода начальника облздрава Юрия Шуршукова в директоры Липецкого медколледжа в ведомстве начались проанонсированные губернатором Игорем Артамоновым кадровые изменения.. Также засобирался в отставку 50-летний глава Становлянского района Сергей Никитин., — сказал он GOROD48. Главой района Никитин стал в 2015 году при губернаторе Олеге Королеве.. В него включили бывшие чиновники мэрии, депутаты городского и областного Советов, Почетные граждане Липецка. Членов этого клуба мэр Липецка и спикер горсовета назвали «трофейными слонами».Это выражение — родом из Африки, где когда-то разрешили отстреливать старых слонов, но когда это случилось, популяции этих животных были дезорганизованы — стада не знали, куда идти в поисках пищи или воды. Евгения Уваркина рассказала историю из своего недавнего прошлого, когда в Общественной палате РФ расформировали комиссию по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий, председателем которой она была в 2017-2019 годах. Узнав об этом, она расплакалась от обиды, поскольку решила, что все ее труды были напрасны, и отказалась войти в ОП РФ нового созыва. Но как же она была рада, когда эту комиссию реанимировали!— Хотим сверять с вами все наши планы! — сказала мэр.На первом своем заседании «трофейные слоны» говорили о платных парковках. Ничего вразумительного «старики-разбойники» по этому поводу не сказали, но идею мэрии поддержали. А секретарь Совета Виктор Иванов, экс-управ делами горсовета, тут же попросил Евгению Уваркину внести и его, и других «старейшин» в список льготников, которые бы могли бесплатно паковаться в центре города.На этой неделе прошла сессия областного Совета, которую провел уже новый его председатель, 28-летний Владимир Сериков. Перед началом заседания. Она заняла место Дмитрия Аверова, избранного депутатом Госдумы. Елена Косенко — художественный руководитель инклюзивного театра танца «Параллели», возглавляет детский Дом творчества «Городской» имени С. А. Шмакова. Является координатором партийного проекта «Единая страна-доступная среда».Завтра в России официально начинается осенний призыв. Военком Валерий Герасименко заявил GOROD48, что липецкие призывники будут служить в Западном военном округе,. Призыву подлежит чуть больше тысячи человек. Срок службы составит один год. Призыву подлежат граждане страны от 18 до 27 лет. За неявку по повестке без уважительной причины призывника могут оштрафовать на сумму до 30 000 рублей. А губернатор Игорь Артамонов сообщил в своем телеграм-канале, что. Это оптимизирует автопарк, так как большое количество транспорта — это «бессмысленная неэффективная трата бюджетных денег». Передав избыточные автомобили на нужды СВО, или сбыв их с торгов, удастся и оптимизировать расходы на содержание автопарка (на видео, выложенном губернатором, ряды «УАЗов» разных моделей, «Лад», «Шевроле», «Сан Йонгов», «Митсубиси», «Рено», «Киа», «Тойот» и «Фордов»). Кроме того, Игорь Артамонов сообщил, что «есть идеи по созданию парка электротакси, которые в том числе будут обслуживать чиновников».Следом за мэром Ельца в Липецке появились фейковыеи председатели двух судов:. Также предупредили о мошенниках налоговики.якобы налоговые уведомления с требованиями об оплате налоговой задолженности. Преступность распоясалась настолько, что. Кто-то умудрился развесить полотнища с QR-кодом интернет-площадки с фотографией Сергея Бодрова и надписью: «Где покупать, брат?» на домах по улицам Неделина и Циолковского, на проспекте 60-летия СССР.— Обвесили город камерами. Во дворах фиксируют водителей без ремня. На Титова у ТРЦ Москва на один столб аж 8 камер повесили, а расклейщиков не замечают, — удивился. 34-летний липчанин сказал отцу, что по телевизору говорят неправду, и 61-летний мужчина, ранее, кстати, судимый за нападение на сына с ножом, воткнул ему в шею клинок. Нанося удар, отец воскликнул: «Я тебя лучше убью и отсижу!»— Когда у твоих родителей в голове поселился Соловьёв то это опасно, — написалВ четверг мы сообщили о смертельном ДТП на улице Коммунаров в Ельце —. Удар был так силен, что с мотоциклиста слетела даже обувь. Он выжил. Но своей головой в шлеме пробил стекло в двери автомобиля и убил 24-летнего пассажира!