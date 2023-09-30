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47 минут назад
В КНР запустили высокоскоростную железную дорогу
Высокоскоростная железная дорога на берегу Тайваньского пролива открылась в Китае. Скорость движения поездов по ней достигла нового максимума, составив 350 км/ч. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на агентство «Синьхуа».
Магистраль соединяет столицу провинции Фуцзянь Фучжоу и крупнейший порт на побережье Тайваньского пролива Сямэнь, но на этом дорога не заканчивается и ведет до Чжанчжоу, пересекая при этом три прибрежных залива — Мэйчжоувань, Аньхайвань и Цюаньчжоувань.
Протяженность железной дороги составляет 277 км, отрезок в 19,9 км проходит прямо над морем. При движении над водой поезда способны развивать максимальную скорость в 350 километров в час. По словам инженеров, строительство моста далось крайне тяжело. Время в пути по такому маршруту составляет менее часа. До появления магистрали жители КНР добирались от Фучжоу до порта Сямынь примерно за полтора часа.
Магистраль соединяет столицу провинции Фуцзянь Фучжоу и крупнейший порт на побережье Тайваньского пролива Сямэнь, но на этом дорога не заканчивается и ведет до Чжанчжоу, пересекая при этом три прибрежных залива — Мэйчжоувань, Аньхайвань и Цюаньчжоувань.
Протяженность железной дороги составляет 277 км, отрезок в 19,9 км проходит прямо над морем. При движении над водой поезда способны развивать максимальную скорость в 350 километров в час. По словам инженеров, строительство моста далось крайне тяжело. Время в пути по такому маршруту составляет менее часа. До появления магистрали жители КНР добирались от Фучжоу до порта Сямынь примерно за полтора часа.