сегодня, 16:34
Прокурор объявил предостережение руководителю «РВК-Липецк»
Прокурор предостерег Вадима Негробова от взимания «РВК-Липецк» платы с населения за время, пока у них отсутствует вода из-за коммунальной аварии.
Как стало известно GOROD48, смысл предостережения в том, чтобы «РВК-Липецк» не начисляла горожанам, оставшимся без воды, плату за не полученные ими ресурсы во время ликвидации аварии.
Напомним, компания «Экотерм» пробила магистральный 600-миллиметровый водопровод на глубине в четыре метра вечером 27 сентября во время горизонтального подземного бурения канала под самотечный канализационный коллектор в районе кольца Трубного завода. При этом, на предоставленных компании планах трубопровод в этом месте отмечен не был. В результате, вот уже на протяжении четырех дней холодная вода отключена в 180 домах разных районов города, в которых проживают 22 681 человек. Без воды осталось 861 юридическое лицо, в том числе несколько детских садов и школ. В городе введен режим чрезвычайной ситуации локального характера.
Проверку по факту коммунальной аварии проводит и Следственный комитет. Ликвидация повреждения магистрального водопровода продолжается.
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