Общество

сегодня, 16:34

Прокурор объявил предостережение руководителю «РВК-Липецк»

16 1257
#коммунальная авария
Прокурор объявил предостережение руководителю «РВК-Липецк»

Прокурор предостерег Вадима Негробова от взимания «РВК-Липецк» платы с населения за время, пока у них отсутствует вода из-за коммунальной аварии.

Как сообщили в прокуратуре Липецкой области прокурор Правобережного района Сергей Щеколдин объявил предостережение генеральному директору ООО «РВК-Липецк» Вадиму Негробову.

Как стало известно GOROD48, смысл предостережения в том, чтобы «РВК-Липецк» не начисляла горожанам, оставшимся без воды, плату за не полученные ими ресурсы во время ликвидации аварии.

Напомним, компания «Экотерм» пробила магистральный 600-миллиметровый водопровод на глубине в четыре метра вечером 27 сентября во время горизонтального подземного бурения канала под самотечный канализационный коллектор в районе кольца Трубного завода. При этом, на предоставленных компании планах трубопровод в этом месте отмечен не был. В результате, вот уже на протяжении четырех дней холодная вода отключена в 180 домах разных районов города, в которых проживают 22 681 человек. Без воды осталось 861 юридическое лицо, в том числе несколько детских садов и школ. В городе  введен режим чрезвычайной ситуации локального характера.

Проверку по факту коммунальной аварии проводит и Следственный комитет.  Ликвидация повреждения магистрального водопровода продолжается.

 



16 1257
#коммунальная авария

Комментарии (16)

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Гость

17 минут назад
В энергетике руководил фиаско, здесь результат тотже
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Я

24 минуты назад
А потому что без воды-и не туды,и не суды.
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Гость

42 минуты назад
ооо, )))))))
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В магазине

46 минут назад
вода 5 литров всего 76 рублей ,это недорого !
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Не плачьте

52 минуты назад
Река рядом,берите.
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СССР

56 минут назад
Гость, а в магаз сходить слабо.!!!
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ооо

58 минут назад
Пора бы уже из Москвы гуманитарную помощь выслать Липецку. В виде воды и влажных салфеток.. Обтираться будем вместо душа.. Иначе Липецк из самого бегающего города превратиться в самый вонючий
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горожанин

сегодня, 17:18
вода скоро вернется, и это отличная новость! Спасибо мэру за её усердие.
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Сергей

сегодня, 17:12
Не понимаю у энергетиков свет моргнет на один час- всемирная катастрофа, нет воды 4 суток - нормально. Борец за правду- Боев где Вы?
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Денис

сегодня, 17:08
Невероятно радостно слышать, что вода будет скоро подана! Большое спасибо мэру Уваркиной за её усилия и решимость
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