Тренеру-имениннику вместо победы подарили галстук?

Новый сезон на своей площадке наши ледовые рыцари начали с проигрыша.

В первом домашнем матче сезона липецкие хоккеисты уступили кирово-чепецкой «Олимпии» - 3:4.

Таким образом оказались испорчены сразу два праздника – старт хоккейного сезона-2023/24 и 52-летие главного тренера Алексея Храмцова.

А начиналось всё неплохо. На 5-й минуте форвард «Липецка» Никита Шальнев пошёл в прорыв, с первым его броском справился голкипер Артём Кузин, но затем сам Шальнев добил шайбу в сетку – 1:0.

Затем инициатива перешла к «Олимпии», но липчан на последнем рубеже выручал Максим Пузяков. Но даже и он оказался бессилен, когда за один период липчане умудрились в третий раз остаться в меньшинстве, и защитник «олимпийцев» Михаил Бычков точно щёлкнул от синей линии – 1:1. До перерыва «Липецку» не хватило всего 41 секунды.

А во втором периоде гости сделали весомую заявку на победу, в течение 4-х минут забросив две шайбы.

На 26-й минуте Максим Пиков вновь наказал липчан за грубость, вновь реализовав большинство, а на 30-й минуте Владислав Аппельганц с помощью рикошета послал шайбу в ближнюю «девятку» - 3:1.

Между этими эпизодами гости ещё один раз затолкали шайбу в ворота липчан, но после просмотра видеоповтора арбитр гол отменил.

«Липецку» удалось отыграться ценой неимоверных усилий. Особенно хорош был гол Клима Коваленко за 9 секунд до второго перерыва – броском между двух защитников впритирку со штангой.

На 44-й минуте, наконец, и «Липецку» удалось разыграть «лишнего»: капитан команды Заур Курбанов с близкого расстояния восстановил равновесие. – 3:3.

И всё же порадовать своего тренера победой в такой день липчане не смогли. За 5 с половиной минут до финальной сирены гости выцарапали шайбу в середине площадки, Бычков вновь бросил, а Тимофей Пономарёв добил – 3:4.

Замены вратаря на шестого полевого хоккеиста на это раз липчан не спасла – третье поражение в сезоне. Пока «Липецк» вывалился из первой «восьмёрки» - 5 матчей, 4 очка, вся надежда на сегодняшнюю повторную встречу с «Олимпией».

МХК Липецк (Липецк) - МХК Олимпия (Кирово-Чепецк) - 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)

Шайбы: 1:0 - Н.Шальнев (Исмаилов), 04:04. 1:1 - М.Бычков (Аппельганц, Д.Лобанов), 19:14, бол. 1:2 - Пиков (Т.Пономарёв, А.Гришин), 25:18 1:3 - Аппельганц (Рачкаускас, Баснев), 29:59. 2:3 - К.Коваленко (И.Баранов), 39:51. 3:3 - Курбанов (И.Баранов), 43:32, бол. 3:4 - Т.Пономарёв (Аппельганц, М.Бычков), 54:31.

Вратари: Пузяков, 00:00-59:00, 59:08-59:20 - Арт.Кузин, 00:00-17:39, 18:06-60:00.

Штраф: 12 (Пузяков-2, Балмашнов-2, Бякин-2, Воропаев-2, И.Баранов-2, Еникеев-2) - 8 (М.Бычков-2, Юшков-2, Лекомцев-2, Д.Лобанов-2).

Броски: 30 (13+9+8) - 34 (8+17+9). Вбрасывания: 41 - 40.

Судьи А.Луцков (Санкт-Петербург), Н.Зубаков, И.Попов (оба - Липецк).

29 сентября. Липецк. СК «Звёздный». 996 зрителей.