Заведующая детсадом в Усмани подозревается в получении взяток

Возбуждено уголовное дело о вымогательстве и получении взятки в значительном размере.





По данным следствия, подозреваемая с августа 2019 по июль 2023 года систематически получала деньги от воспитателя детсада, выплачиваемые той в качестве премий. Более 180 тысяч рублей педагог передала заведующей для общего покровительства по службе и начисление премий и стимулирующих выплат в более крупном размере.



Преступление выявлено и пресечено во взаимодействии с прокуратурой района, сообщает областное управление следственного комитета.



