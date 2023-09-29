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сегодня, 17:45

Заведующая детсадом в Усмани подозревается в получении взяток

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#взятка
Заведующая детсадом в Усмани подозревается в получении взяток

Возбуждено уголовное дело о вымогательстве и получении взятки в значительном размере.

 По данным следствия, подозреваемая с августа 2019 по июль 2023 года систематически получала деньги от воспитателя детсада, выплачиваемые той в качестве премий. Более 180 тысяч рублей педагог передала заведующей для общего покровительства по службе и начисление премий и стимулирующих выплат в более крупном размере.
 
Преступление выявлено и пресечено во взаимодействии с прокуратурой района, сообщает областное управление следственного комитета.

2 552
#взятка

Комментарии (2)

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222

сегодня, 18:42
У нас в стране своровал курицу-вор,,, вывез всю птицеферму- биснесмен
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Вася

сегодня, 18:02
Не может быть,она честный человек?
ответить
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
#знаете ли вы #краеведение
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А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
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