«Ростелеком» учит липецких школьников противостоять киберугрозам

«Ростелеком» как один из учредителей Альянса по защите детей в цифровой среде дал старт учебной программе по кибербезопасности для региональных школьников ко Дню интернета, который отмечается в России 30 сентября.

Первый урок курса прошел для 150 шестиклассников из школы № 60 города Липецка. Дети узнали, какие приемы используют киберпреступники и как не попасться на самые популярные схемы обмана: похищение личных данных с помощью фишинговых ссылок или сомнительных VPN-сервисов. Кроме того, подростки получили рекомендации по составлению надежных паролей и защите аккаунтов в соцсетях с помощью двухфакторной идентификации. В конце занятия участники проверили свою готовность к встрече с интернет-мошенниками, ответив на вопросы короткой викторины.

Александр Лисенков, директор по работе с массовым сегментом Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«За последние три года “Ростелеком“ подключил к интернету более 300 сёл и деревень. Мы не только стремимся дать жителям региона доступ к цифровым сервисам, но и хотим сделать пребывание в Сети безопасным для детей и взрослых. Регулярно в СМИ появляются новости об интернет-мошенниках. Защититься от их действий поможет знание простых правил — о них мы и рассказываем на наших уроках. В этом году мы пошли чуть дальше: нанесли на закладки для учебников и листы со школьным расписанием QR-коды, считав которые, попадаешь на веб-страницу о кибергигиене. Теперь такие материалы всегда будут у детей под рукой».

Шпаргалки получат и ученики школ, расположенных в населенных пунктах, которые попали в проект «Цифровизация сельских поселений» в 2022-2023 году.

Также провайдер выложил в открытый доступ дополнительные учебные материалы по теме и цифровую версию книги «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир» (12+). Любой желающий может проверить свои знания по кибербезопасности с помощью теста, созданного специалистами компании, пройдя по ссылке. А для тех, кто хочет лучше ориентироваться в высоких технологиях, провайдер подготовил курс видеолекций на разные темы – от интернета вещей до биометрии. Материалы также доступны для всех в специальном разделе сайта провайдера DigitaLogia.

ПАО «Ростелеком»

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