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51 минуту назад
Онколог назвал ведущие к раку ежедневные привычки людей
Врач-онколог Иван Карасев рассказал об опасных привычках, приходящих к онкологии, которые люди совершают ежедневно.
Хирург-онколог Иван Карасев рассказал об особенностях рака поджелудочной железы, - пишет "Российская газета".
Онколог прокомментировал недавнее исследование ученых из британских университетов Суррей и Оксфорд о признаках онкологии. Так, согласно данным, полученным на основе диагностики около 40 тысяч человек, первые признаки рака поджелудочной железы проявляются примерно за два года до выявления заболевания. Одним из самых распространенных симптомов является резкая потеря веса без особых усилий, а также повышение сахара в крови при отсутствии диабета.
Карасев подчеркнул, что рак поджелудочной является одним из самых сложных видов онкологии, так как он тяжело лечится. По его словам, сложность заключается в том, что поджелудочная влияет не только на пищеварение, но и на контроль инсулина. Кроме того, этот вид онкологии трудно диагностировать.
"Пятилетняя выживаемость при этом типе составляет всего 5%. Недуг плохо диагностируется и еще хуже лечится. На данный момент мы точно знаем, что есть дисбаланс, который приводит к снижению иммунитета, вызывает рак и даже влияет на наше настроение", — сказал он.
Многие думают, что курение может привести лишь к раку легких. По словам хирурга и доктора-онколога Ивана Карасева – это распространенное заблуждение. Любовь к сигаретам увеличивает еще и риски возникновения опухоли губы, молочной железы, пищеварительной и мочевыделительной систем, трахеи и даже шейки матки.
Новообразования чаще возникают у людей, чья работа требует усидчивости, а не физической активности. Подобный образ жизни может вызвать рак толстой кишки. Дефицит сна тоже ослабляет иммунитет и способствует развитию болезни.
Длительное нахождение в состоянии стресса является благоприятной для развития всех видов рака. Ивана Карасев утверждает: негатив усиливает раковые клетки. Кроме того, людьми часто недооценивается важность умения управлять своими эмоциями и их влияние на иммунитет и здоровье.
Крайне опасно чрезмерное увлечение спиртными напитками. Это увеличивает шансы получить рак ротовой полости, горла, груди, толстой кишки и пищевода.
Онколог также подчеркнул, что ряд серьезных исследований выявили связь между крепким иммунитетом и защитой от различных опасных заболеваний.
"На данный момент мы точно знаем, что есть дисбаланс, который приводит к снижению иммунитета, вызывает рак и даже влияет на наше настроение", - предупредил Карасев.
При этом до 90 процентов заболеваний может быть ассоциировано с дисбалансом микробиоты, отметил врач, ссылаясь на последние работы исследователей.
Онколог прокомментировал недавнее исследование ученых из британских университетов Суррей и Оксфорд о признаках онкологии. Так, согласно данным, полученным на основе диагностики около 40 тысяч человек, первые признаки рака поджелудочной железы проявляются примерно за два года до выявления заболевания. Одним из самых распространенных симптомов является резкая потеря веса без особых усилий, а также повышение сахара в крови при отсутствии диабета.
Карасев подчеркнул, что рак поджелудочной является одним из самых сложных видов онкологии, так как он тяжело лечится. По его словам, сложность заключается в том, что поджелудочная влияет не только на пищеварение, но и на контроль инсулина. Кроме того, этот вид онкологии трудно диагностировать.
"Пятилетняя выживаемость при этом типе составляет всего 5%. Недуг плохо диагностируется и еще хуже лечится. На данный момент мы точно знаем, что есть дисбаланс, который приводит к снижению иммунитета, вызывает рак и даже влияет на наше настроение", — сказал он.
Многие думают, что курение может привести лишь к раку легких. По словам хирурга и доктора-онколога Ивана Карасева – это распространенное заблуждение. Любовь к сигаретам увеличивает еще и риски возникновения опухоли губы, молочной железы, пищеварительной и мочевыделительной систем, трахеи и даже шейки матки.
Новообразования чаще возникают у людей, чья работа требует усидчивости, а не физической активности. Подобный образ жизни может вызвать рак толстой кишки. Дефицит сна тоже ослабляет иммунитет и способствует развитию болезни.
Длительное нахождение в состоянии стресса является благоприятной для развития всех видов рака. Ивана Карасев утверждает: негатив усиливает раковые клетки. Кроме того, людьми часто недооценивается важность умения управлять своими эмоциями и их влияние на иммунитет и здоровье.
Крайне опасно чрезмерное увлечение спиртными напитками. Это увеличивает шансы получить рак ротовой полости, горла, груди, толстой кишки и пищевода.
Онколог также подчеркнул, что ряд серьезных исследований выявили связь между крепким иммунитетом и защитой от различных опасных заболеваний.
"На данный момент мы точно знаем, что есть дисбаланс, который приводит к снижению иммунитета, вызывает рак и даже влияет на наше настроение", - предупредил Карасев.
При этом до 90 процентов заболеваний может быть ассоциировано с дисбалансом микробиоты, отметил врач, ссылаясь на последние работы исследователей.